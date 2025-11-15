Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las niñas vacunadas en la campaña. Fundación ''la Caixa»

Las empresas de Granada ayudan a vacunar a 53.000 niños de África

Con apoyo de 102 compañías granadinas, la Alianza para la Vacunación Infantil ha conseguido inmunizar a pequeños de territorios desfavorecidos frente a la que es la principal causa global de mortalidad infantil, con más de 700.000 fallecidos anuales

IDEAL

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:30

La Fundación ''la Caixa», junto a Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates, y con la colaboración del Instituto de Salud ... Global de Barcelona (ISGlobal), impulsa desde 2008 en Granada la Alianza para la Vacunación Infantil, una iniciativa que ha conseguido inmunizar, en su mayor parte contra la neumonía, a 52.596 niños en zonas especialmente vulnerables de África que no tienen acceso a las vacunas.

