Los empresarios urgen a la Junta a «sacar del cajón» el plan de desarrollo del acelerador de partículas

Representantes del empresariado de Granada urgieron ayer a la Junta de Andalucía a «sacar del cajón» y ejecutar ya el plan director del acelerador de ... partículas. El documento, elaborado en 2023 con la participación de más de 40 expertos, contempla las líneas estratégicas que deben adoptar las diferentes administraciones para que la inversión de 800 millones de euros en la construcción de la mayor instalación científica de España tenga un impacto real en las infraestructuras de transporte, los servicios, la implantación de empresas o la captación de talento en la provincia.

«Si quieres que algo no salga adelante, lo mejor es hacer un plan director y meterlo en un cajón», ironizaba ayer uno de los expertos que participó en la redacción. «La Junta no publica el plan de Ifmif Dones porque contiene unos compromisos que tendría que asumir», subrayó otro.

El Gobierno andaluz ni siquiera desvela quién tiene el famoso documento. La nota de prensa en la que se anunciaba su elaboración, en marzo de 2023, iba acompañada de una foto de la entonces consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que pocos días después dejó el cargo para presentarse a las elecciones a la alcaldía de Granada. Ahora la Consejería de Fomento asegura que no tiene el plan. La de Universidades, Ciencia e Investigación, que actualmente preside el Consorcio Ifmif Dones España, dice que tampoco.

Dado que el consorcio no estaba aún formalmente constituido, el plan se encargó al Parque Tecnológico de la Salud (PTS) que, junto a la Cámara de Comercio y la Asociación Española de Industria de la Ciencia, Ineustar, lo elaboró con ayuda de más de 40 expertos en diferentes áreas. La redacción final correspondió a una consultora que elevó el documento terminado a la Junta, donde fue revisado y aprobado. Hasta hoy.

La ejecución de infraestructuras de transporte, la construcción de viviendas, la aprobación de incentivos fiscales y económicos para la atracción de empresas relacionadas con el acelerador, la captación de talento de fuera o la puesta en marcha de grados universitarios y ciclos para formar a los cientos de científicos y técnicos que trabajarán en la instalación –serán unos 300 en los próximos años– son algunos de los aspectos que contemplaba el documento.

Roberto Álvarez, responsable de Innovación y Transformación Digital en la Cámara de Comercio de Granada, urgió ayer a la Junta a que haga público el plan y lo ejecute. «Hay que sacarlo y ponerlo en valor. Escondido en un cajón se está desaprovechando, y es una pena porque participaron expertos a nivel nacional y se hizo un trabajo con seriedad y profundidad», lamentó Álvarez, quien reconoció que algunos de los especialistas que colaboraron en la redacción del plan le preguntan qué ha sido de él.

Un camino larguísimo

Sergio González, gerente de la Citai, el parque industrial de Escúzar donde se levantará el acelerador, recordó que la construcción de infraestructuras de transporte es un proceso muy lento, por lo que es necesario tomar decisiones políticas ya para que estén listas en 2034, fecha en la que comenzará a funcionar Ifmif Dones.

«Se habló de muchas cosas, pero lo único que se ha hecho es arreglar la carretera de acceso a la Citai y poner en marcha la línea de autobús –reconoció–. La conexión por carretera entre la Citai y la segunda circunvalación por el nudo de Las Gabias se presentó hace dos años y sigue en estudio informativo. Después tiene que redactarse el proyecto, pasar el trámite ambiental, hacer las expropiaciones, las obras... Es un camino larguísimo».

Esta redacción pidió la valoración de la Subdelegación del Gobierno, la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Escúzar sobre el bloqueo de los planes del acelerador por parte de la Junta y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades –responsable a su vez del plan estratégico del acelerador, que abarca la inversión económica y el personal–, pero no obtuvo respuesta.