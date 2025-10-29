Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo del centro comercial Serrallo Plaza. Pepe Marín

El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza

General de Galerías Comerciales confirma a IDEAL que este miércoles se ha cerrado la adquisición del centro comercial en una notaría de Madrid

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:18

El empresario Tomás Olivo, propietario de General de Galerías Comerciales, es el nuevo dueño del centro comercial Serrallo Plaza de Granada. Tras años de rumorología ... en los que el también propietario del Nevada Shopping de Armilla, una de las mayores fortunas del país, no había ocultado su interés por el centro comercial de la capital granadina, la operación ya es oficial. Fuentes de General de Galerías Comerciales han confirmado a IDEAL la adquisición del Serrallo a la hasta ahora propietaria, la compañía de gestión de activos inmobiliarios Aliseda Inmobiliaria, controlada mayoritariamente por el fondo de inversión estadounidense Blackstone y participada en parte por el Banco Santander. Este mismo miércoles, en una notaría del barrio de Salamanca de Madrid, se ha cerrado la operación con la que Olivo incorpora el centro comercial granadino a su imperio comercial, impulsando la sólida expansión que la compañía está desarrollando en los últimos años.

