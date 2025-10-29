El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza

El empresario Tomás Olivo, propietario de General de Galerías Comerciales, es el nuevo dueño del centro comercial Serrallo Plaza de Granada. Tras años de rumorología ... en los que el también propietario del Nevada Shopping de Armilla, una de las mayores fortunas del país, no había ocultado su interés por el centro comercial de la capital granadina, la operación ya es oficial. Fuentes de General de Galerías Comerciales han confirmado a IDEAL la adquisición del Serrallo a la hasta ahora propietaria, la compañía de gestión de activos inmobiliarios Aliseda Inmobiliaria, controlada mayoritariamente por el fondo de inversión estadounidense Blackstone y participada en parte por el Banco Santander. Este mismo miércoles, en una notaría del barrio de Salamanca de Madrid, se ha cerrado la operación con la que Olivo incorpora el centro comercial granadino a su imperio comercial, impulsando la sólida expansión que la compañía está desarrollando en los últimos años.

La idea de General de Galerías Comerciales es reinventar y dar un nuevo impulso al Serrallo Plaza con un nuevo concepto inédito hasta ahora en Granada.

Se abre así una nueva página en la historia del centro comercial Serrallo que fue obra del promotor Roberto García Arrabal e inauguraba en 2012 el concepto de gran centro comercial combinando las grandes firmas y franquicias nacionales e internacionales como Zara o HyM con negocios locales de restauración. El centro comercial de 25.000 metros cuadrados y con 856 plazas de parking vivió una época floreciente hast que en 2016 las grandes locomotoras, las firmas de Inditex, se fueron marchando del centro comercial ante la inminente apertura del Nevada, lo que inició su decadencia.

Desde el pasado año el centro comercial ha luchado por reinvertarse con nuevas aperturas y la llegada de CaixaBank. En verano de 2024, tras la venta del Cubo, la entidad trasladó a la mayoría de los 250 profesionales de los servicios de banca digital que tenían su sede en este edificio a un nuevo local reformado en el centro comercial granadino.

Sólida expansión

La compra del Serrallo Plaza se enmarca en la apuesta de Galerías Comerciales, la empresa propiedad de Tomás Olivo que gestiona una docena de centros comerciales en España, por ampliar su cartera de activos. La compañía con más de 20 años de experiencia y referente indiscutible del sector de centros comerciales en España ha promovido y gestionado varios complejos comerciales en Andalucía, Cataluña, Islas Canarias y la Región de Murcia.

«Los parques comerciales desarrollados por General de Galerías Comerciales representan auténticas locomotoras económicas que dinamizan las zonas donde operan, con más de 1.100 locales comerciales que generan miles de puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto y reciben millones de visitantes al año», indican desde la propia compañía en su web.

La penúltima gran adquisición antes del Serrallo, confirmada este verano, es el proyecto del nuevo gran centro comercial en Valencia, llamado Infinity, donde se prevé una inversión total de 400 millones de euros. Se trata del mayor complejo comercial en desarrollo en Europa en estos momentos, con capacidad para más de 220 locales. El coste de la operación ronda los 60 millones de euros, al que habrá que sumar toda la inversión multimillonaria adicional.

El patrimonio del empresario murciano Tomás Olivo, natural de Balsapintada (Fuente Álamo), no ha dejado de expandirse hasta convertirse en la sexta fortuna del país, según la publicación de negocios y finanzas 'Forbes'. Y es que, según señalaba La Verdad de Murcia este verano tras la adquisición del Infinity, Olivo posee una fortuna de casi 4.800 millones de euros ya que más allá del negocio de los centros comerciales, también cuenta con propiedades de inmuebles, suelos y fincas. Los datos del último año dejan el valor neto contable de sus inversiones inmobiliarias en 454 millones de euros, según la información facilitada al BME Growth.