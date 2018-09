La empresa que gestiona el metro de Granada considera «injustificada» la huelga PEPE MARÍN Asegura que ha mantenido un diálogo «permanente» con los trabajadores pero no aclara si se reunirá a lo largo del día con la plantilla para tratar de desbloquear el paro total previsto para este viernes JAVIER MORALES GRANADA Jueves, 20 septiembre 2018, 12:02

La empresa concesionaria de la explotación del metropolitano de Granada, Avanza, asegura que la huelga total convocada para este viernes por el comité de empresa es «injustificada» e «innecesaria». Es la primera vez que la compañía se pronuncia desde que el lunes 10 de septiembre los trabajadores iniciaran una protesta con paros parciales tres días a la semana para reclamar que la empresa tienda la mano a la firma de un convenio colectivo, una subida salarial o la regulación del cómputo horario para que los descansos obligatorios cuenten como tiempo de trabajo, entre otras reivindicaciones.

Como condiciones para frenar la huelga prevista para este viernes, los trabajadores reclamaron el inicio de las negociaciones partiendo del compromiso por parte de la empresa de cumplir con la reivindicación del cómputo horario. Sin embargo, el comunicado remitido por Avanza no pone fechas para nuevas reuniones ni hace referencia a una inminente aceptación de algunas de las condiciones que reclama el personal, lo que a priori dificultará las opciones de que la huelga quede desbloqueada a lo largo de este jueves.

Según el comunicado remitido por Avanza, en abril quedó constituida una mesa de negociación para redactar el convenio colectivo. Se celebraron cuatro reuniones y tras ellas, «el comité decidió convocar una huelga con la excusa de desbloquear la negociación», pese a que, según la empresa, había fecha fijada para una próxima reunión. La compañía asegura que había propuesto a los trabajadores una mejora del 4% con respecto a las condiciones actuales. «Esta propuesta es muy superior a la media de actualización de los convenios que se han ido realizando en el sector y que se sitúa en torno al 1,5%», señala.

Avanza ha insistido en que las comunicaciones no están «rotas» ni «bloqueadas», y ha pedido «sentido común y sensatez» al comité de trabajadores para que vuelvan a la negociación y se recupere el diálogo con «normalidad, evitando los perjuicios e inconvenientes que se están causando a todos los usuarios del metro». En la nota de prensa, lamenta la situación y agradece a los viajeros la «comprensión ante las alteraciones del servicio y los inconvenientes» causados por los paros parciales.

Por parte de los trabajadores, uno de sus portavoces sindicales, Juan Antonio Jiménez, se ha mostrado «negativo» ante la posibilidad de que la huelga quede desconvocada in extremis a lo largo del día. Una vez difundido el comunicado, los trabajadores estudiarán el próximo paso a dar, pero no tienen «previsión» de desconvocar la huelga».

Aseguran que, pese a los efectos de la huelga en los usuarios habituales del metro, la empresa «está muy cómoda» y la Junta de Andalucía «considera que la huelga no es justificable». «No entendemos la postura de la Junta, porque no hemos podido hablar con ellos. Se pidió una reunión con Fomento, pero ni sí ni no, no hemos tenido respuesta».

Además, critica que la subida salarial a la que la empresa hace referencia en el comunicado es «la que les habían quitado meses atrás». Muchos de los trabajadores -conductores, técnicos, personal del puesto de control- entraron en Metro de Granada con un contrato de formación que, una vez iniciadas las últimas pruebas y la explotación comercial a finales del pasado verano, cambió a indefinido. También cambiaron los horarios y las condiciones de trabajo, critican desde el comité. «No se puede consentir que te quiten una serie de beneficios y ahora digan que van a ser un logro para el trabajador», señalan.

Es el caso de los horarios de trabajo. Con el primer modelo de contrato -siempre según el portavoz sindical- entraban a las ocho de la mañana y salían a las tres de la tarde. Sin embargo, el tiempo de descanso obligatorio hace que ahora los turnos se alarguen. Ponen como ejemplo al conductor que da el primer servicio: «Se incorpora a las 5.18 y sale alrededor de las dos largas, hace tres parones. No tiene sentido». Reclaman esos tiempos de descanso se computen como tiempo de trabajo».