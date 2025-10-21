Empleo destina más de 14 millones a la formación remunerada y contratación de desempleados en Granada Ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro tienen hasta este viernes para presentar sus solicitudes al programa Empleo y Formación

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha convocado la 5ª edición del programa Empleo y Formación, iniciativa que en la provincia de Granada contará con un presupuesto de 14.294.636 euros, 4,5 millones más que en la edición anterior. Esta iniciativa representa una oportunidad única para las personas desempleadas de la provincia, ya que financia una iniciativa que combina formación práctica y contratación remunerada durante un año.

Según ha explicado el delegado territorial de Empleo en Granada, Javier Martín Cañizares, serán objeto de subvención aquellos proyectos de empleo y formación, en modalidad presencial, dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas inscritas como demandantes de empleo, en situación laboral de no ocupadas.

El delegado de Empleo, junto al equipo de Formación, ha trasladado hoy todos los detalles de la convocatoria a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro de la provincia a los que ha citado de urgencia para resolver con agilidad las posibles dudas, pues el plazo para presentar los proyectos acaba este viernes 24 de octubre.

Martín Cañizares ha destacado que «este programa no solo impulsa la empleabilidad de las personas en situación de desempleo, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de nuestros municipios. Por ello, invitamos a las entidades locales de Granada a presentar sus proyectos antes de este viernes, que es la fecha límite para participar en la convocatoria.»

Diseñado en 2021 con el objetivo de mejorar el funcionamiento y los resultados del antiguo programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, el programa Empleo y Formación contempla que las personas participantes sean contratadas desde el primer día y por un plazo de 12 meses por las entidades, que son además las encargadas de definir y presentar sus propios proyectos. Además, las personas beneficiarias percibirán el salario correspondiente al trabajo efectivo realizado, pudiendo ser mejorado, en su caso, conforme a los convenios establecidos.

El plan de formación de cada proyecto debe recoger, como mínimo, el contenido necesario para obtener un certificado de profesionalidad, al que se debe añadir acciones de orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y profesional o formación en emprendimiento del alumnado. El número mínimo de participantes será de diez.

Las entidades locales granadinas podrán presentar un máximo de solicitudes según el tamaño poblacional, y los proyectos deberán incluir un mínimo de 10 participantes con, al menos, un 35% de las horas dedicadas a formación práctica para obtener un certificado de profesionalidad.

Los formularios para la solicitud, que irán dirigidas a las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, están disponibles para su presentación a través de la aplicación informática de gestión de la formación profesional para el empleo (GEFOC entidades), ubicado en la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo (https://lajunta.es/5zuw8).