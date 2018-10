Los 28 empleados del tren turístico, parado desde hace más de 20 días, protestan para volver a trabajar Los trabajadores del tren turístico, durante la protesta de ayer. / IDEAL El pasado viernes, según informaron los propios empleados, entregaron toda la documentación que les había requerido Movilidad para poder volver al tajo C. M. GRANADA Jueves, 4 octubre 2018, 01:40

El pasado 8 de septiembre, llovió a mares en la capital granadina. El efecto más llamativo de aquella manta de agua fue que una de las seis convoyes del tren turístico derrapó y quedó atravesado en el albaicinero Carril de la Lona. Por fortuna, no hubo heridos, pero cuatro días más tarde, el área de Movilidad del Ayuntamiento decidió suspender el servicio hasta que la empresa concesionaria garantizase la seguridad. Los 28 trabajadores del tren turístico se quedaban «temporalmente» -fue lo que dijo el Consistorio- en paro. Y así siguen más de 20 días después de que se produjese la suspensión de la circulación de estos vehículos. El pasado viernes, según informaron los propios empleados, entregaron toda la documentación que les había requerido Movilidad para poder volver al tajo, pero no han obtenido respuesta. «Y hay compañeros que están sin cobrar nada. Se hizo un ERE temporal y los que tenían derecho al desempleo van tirando, pero hay quienes no lo tienen y lo están pasando mal. Creemos que ya ha transcurrido tiempo suficiente para que nos digan algo», manifestó una portavoz de los trabajadores.

En este sentido, ayer llevaron a cabo una protesta y también han solicitado permiso a la Subdelegación del Gobierno para manifestarse en los próximos días. «Desde el Ayuntamiento nos dicen que no pueden decirnos nada hasta el martes que viene, que es cuando regresará de un viaje de trabajo la concejal de Movilidad», detallaron los empleados del tren turístico.