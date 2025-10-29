Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas

Las grúas han empezado esta mañana a derribar el histórico edificio comercial que Molina Olea tenía frente a Trauma. Los negocios, cerrados desde final de ... verano, darán paso a una promoción de 56 viviendas que levantara la constructora propietaria de las anteriores instalaciones, tal y como adelantó IDEAL en septiembre.

Molina Olea confirmó en su día a IDEAL que los contratos con las empresas que tenían sus negocios en los bajos de este inmueble se han ido rescindiendo. Y que tras la demolición del actual edificio, se iniciarían los trabajos para levantar 56 pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, cuyos costes aún no están publicados en la web de la promotora.

Lo que sí se puede consultar ya en la página de Molina Olea es cuáles serán las características de estas viviendas, qué servicios ofrecerá la urbanización a los nuevos propietarios o cuáles son las calidades de los pisos. En la avenida Juan Pablo II se levantará un edificio de cuatro alturas, con áticos y una piscina en la parte trasera, de la que podrán disfrutar todos los residentes.Al tiempo que se abre paso este nuevo edificio, esta nave, que se había quedado en medio de la zona residencial, con un aspecto trasero poco agradable para los vecinos, quedan atrás la tienda de muebles, el taller mecánico, la zapatería o el comercio para cambio de lunas de vehículos. En todos ellos hay aún carteles con nuevas direcciones. Avenida Constitución; calle Emilia Pardo Bazán; o calle Pedro Machuca son algunos de los emplazamientos en los que a partir de ahora podrán encontrarse estos negocios que llevaban media vida en el barrio.

El edificio, que pasaba casi inadvertido en su cara frontal en una zona repleta de comercios en los bajos de inmuebles residenciales, chocaba en su parte trasera con el aspecto que había ido tomando el barrio, en el que aunque hay muchos negocios, todos conviven con portales de viviendas y vecinos que residen sobre esos locales comerciales.