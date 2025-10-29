Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las grúas están derribando el edificio. Pepe Marín

Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas

Tal y como adelantó IDEAL, la demolición del inmueble estaba prevista para este otoño

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:25

Comenta

Las grúas han empezado esta mañana a derribar el histórico edificio comercial que Molina Olea tenía frente a Trauma. Los negocios, cerrados desde final de ... verano, darán paso a una promoción de 56 viviendas que levantara la constructora propietaria de las anteriores instalaciones, tal y como adelantó IDEAL en septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  6. 6 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  7. 7 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  8. 8 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  9. 9 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  10. 10

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas

Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas