«Aquí empezaron a salir grietas con la obra, pero se han ensanchado» PEPE MARÍN Las quince familias desalojadas pudieron volver a sus viviendas tres horas después, una vez que Bomberos vio que no había riesgo J. R. V./C. M. GRANADA Viernes, 24 agosto 2018, 02:30

Pasadas las siete de la tarde de ayer, la Acera del Darro era un hervidero de sirenas de Policía Local y Bomberos. Los viandantes, desconcertados, no sabían bien qué ocurría. Los pocos vecinos que había en los edificios próximos al solar del antiguo hotel Montecarlo se asomaban a sus ventanas para comprobar qué estaba pasando en la obra del nuevo complejo hotelero. «Ha venido la Policía Local a casa para decirnos que abandonásemos el piso rápidamente», decía ayer el vecino del 2ºB del edificio número 40 de la Acera del Darro. Se trata de un hombre mayor que marchó a la calle junto a su esposa, de movilidad reducida, y una asistenta. Tranquilamente esperaban en el portal nuevas noticias para saber cuándo podrían regresar a su vivienda. «Yo soy constructor y he visto cómo han hecho el derrumbe del antiguo hotel y creo que no lo han hecho bien, han efectuado un corte vertical y lo normal es ir dejando taludes. Esa es mi opinión», comentaba ayer un poco quejoso por las incomodidades generadas por esta obra desde hace meses.

«Los negocios más próximos a la obra han cerrado todos, los de la cera de enfrente no»

La Policía Local se vio obligada a desalojar a unas quince familias entre los edificios número 40 y 48 de esta céntrica calle del corazón de Granada. «En nuestro edificio -el número 40- había pocos vecinos porque la mayoría están de vacaciones y hemos salido rápido sin problema», contaba este hombre, residente en la segunda planta de este inmueble.

Antonio Martín es el dueño del edificio ubicado en el número 5 de la calle san Isidro, colindante con el solar de la obra. «Aquí empezaron a salir grietas con la obra, pero esta semana, desde el lunes o martes que pusieron la grúa grande, algunas de esas grietas se han ensanchado y hay una en un muro de carga del edificio que se ha ido ensanchando más en estos días y en especial hoy», revelaba Antonio Martín, poco antes de acompañar a los jefes de bomberos y a un jefe de la policía local que inspeccionaron el interior del edificio.

«Ha venido Policía Local a casa para decirnos que abandonásemos el piso rápidamente»

Raquel es una empleada de la cafetería Cruzada, ubicada justo en la acera de enfrente al solar del antiguo hotel Montecarlo. «A nosotros nos han dicho que podíamos permanecer con la cafetería abierta sin ningún problema, pero los negocios de la otra acera han cerrado todos, al menos, los más próximos a la obra del hotel», advertía ayer tarde esta joven.

Por su lado, el alcalde la ciudad, Francisco Cuenca, comunicó sobre las 22 horas que «la situación estaba controlada por Bomberos y Policía Local y siguen trabajando para garantizar la seguridad en la zona». Una patrulla de la Policía Local pasó toda la noche en la zona.