La emotiva pedida de mano de un granadino a su novia al terminar el Camino de Santiago La pareja de Granada se dio el 'sí quiero' en la Plaza del Obradoiro

Galicia es magia, emoción... y hace una semana también fue amor. Antonio Rodríguez y Sonia García son una pareja joven de Granada que protagonizó una escena entrañable a su llegada a la plaza del Obradoiro el pasado 17 de julio. Su viaje comenzó desde Ferrol y fueron hasta Santiago por la ruta del 'Camino Inglés'. Lo que no sabía Sonia era lo que le esperaría al terminar su última etapa como peregrina.

Era un viaje que tenían pensado hacer desde hacía mucho tiempo, 119 kilómetros por descubrir en seis días. Él lo tenía claro: le pediría matrimonio a Sonia al finalizar el último tramo del Camino de Santiago. Durante todo el recorrido, Antonio fue pensando cómo hacerlo. No tenía nada programado, nada planeado, ningún confidente para poder comentarlo.

Antonio escondió el anillo en un calcetín durante todo el trayecto

Guardó el anillo en un calcetín por seguridad; al no haber dormido nunca en un albergue tenía algo de recelo. Se dio cuenta de que el miedo a dormir con gente desconocida era un mero prejuicio: «El primer día estaba muy inseguro, pero luego como haces la etapas casi siempre con las mismas personas entablas amistad con ellas». Aunque empezó el camino con temores, estos fueron desapareciendo durante el recorrido: «Son tabúes que se tienen al principio, forman parte del camino y del aprendizaje».

Siempre que caminaba en solitario, miraba al suelo y su pensamiento era «ya quedan 5 días, ya quedan 4...». «Apenas pude apreciar lo que tenía alrededor», comenta Antonio. Se le pasó el viaje volando debido a los nervios al darle vueltas a 'cómo y en qué momento' se lo pediría. Sonia no se imaginaba que su vida daría un giro de 180 grados al terminar el viaje.

El último día del tramo cogió el anillo del calcetín y lo puso más a mano, el momento se acercaba. Tuvo la ocasión de guardarlo en el bolsillo cuando le sellaron por última vez su credencial de peregrino.

Esa mañana, Sonia no se dio cuenta, pero se puso la camiseta al revés. En su casa siempre se ha mencionado que 'si te pones la ropa del revés significa que te van a regalar algo'. Cuando se percató se lo comentó a Antonio y él le contestó: «Pues a lo mejor te regalan algo».

La llegada a la plaza del Obradoiro fue muy emotiva: «Son muchos kilómetros y pensábamos que igual no íbamos a poder». Él, nervioso, empezó a echarse fotos junto al grupo que lo había acompañado durante todo el recorrido. No se decidía a pedírselo y el tiempo corría.

«Hoy me has dicho que a lo mejor te regalaban algo», comenzó a declararse Antonio. Ella pensó que le iba a regalar un imán del viaje, que son objetos que colecciona. Lo que no se imaginó era verlo arrodillado pidiéndole «compartir el camino de sus vidas juntos».

El 'sí' hizo que se relajara: «Estoy muy feliz porque la quiero mucho, es mi media naranja y quiero que esté conmigo para siempre». Estaba preocupado por si no fuese el momento, aunque «era más el miedo de hacerlo que otra cosa».

«Aunque la plaza estaba llena sintieron que no había nadie, solo estaban el uno con el otro». Fueron conscientes de las personas que tenían alrededor cuando empezaron a escuchar aplausos. Sin duda fue un viaje que recordarán para siempre.