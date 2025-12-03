Emoción y homenaje en el 25º aniversario de Asvogra, en el marco del Día Internacional del Voluntariado

Asociación del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada celebró el pasado sábado 30 de noviembre su XXV aniversario como institución que ha acompañado ... a ciudadanos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.

Una gala que se celebró en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe, en el marco del Día Internacional del Voluntariado (5 de diciembre). «Queremos agradecer de corazón a todas las personas que nos acompañaron en un día tan especial: voluntariado activo y veterano, representantes de las agrupaciones, familiares, amistades y ciudadanía que siempre están a nuestro lado. Por supuesto, también a las autoridades que colaboraron y mostraron su apoyo institucional. Su presencia refuerza la importancia del voluntariado de Protección Civil en la seguridad de nuestra provincia», ha expresado la asociación en una nota de prensa.

Durante la gala se repasó la historia del voluntariado y de Asvogra, se recordó a a quienes abrieron camino, pioneros que pusieron la primera piedra en para que todo fuera posible hoy y se reconocío a quienes hoy mantienen viva esta labor y continúan al pie del cañón día tras día.

«Este ha sido un evento del voluntariado y para el voluntariado, un encuentro que nos recuerda algo fundamental: Para construir un futuro mejor, más seguro y más unido, primero hay que mirar al pasado, conocerlo y valorarlo. Solo así entendemos de dónde venimos y hacia dónde debemos ir», ha querido expresar la asociación.