Emasagra, ejemplo de gestión inteligente y sostenible del agua con el impulso de Veolia

Emasagra, la empresa municipal de Aguas de Granada, participada por el Ayuntamiento de la capital e Hidralia, del Grupo Veolia,y que este año se convirtió en la primera de su sector en lograr la autosuficiencia energética en todas sus actividades del ciclo integral del agua, ha sido una de las compañías que ha expuesto su modelo de digitalización en el Spain Smart Water Summit 2025, celebrado en Madrid entre el 23 y el 25 de septiembre, y que ha reunido, en torno a la revolución digital que está sufriendo la gestión del ciclo integral y urbano del agua, a representantes del sector y responsables institucionales. Con el lema 'Haz que cada gota piense', esta edición ha puesto el foco en las soluciones que convierten infraestructuras en sistemas inteligentes, y en ese escenario, la Ecofactoría Sur de Granada ha vuelto a ser referente a nivel nacional.

La empresa granadina, que opera en la capital y en catorce municipios del área metropolitana, fue protagonista en la ponencia titulada 'La transformación digital de las gestión del agua y de los recursos naturales: la propuesta innovadora de Hubgrade by Veolia' en la que Manuel Franco, director del Centro de Inteligencia del Agua y Crisis Climática- Hubgrade-, ubicado en la Estación de Lancha del Genil, explicó cómo, con la ayuda de la Inteligencia Artificial, se gestionan los hubs operativos donde datos, procesos, tecnologías emergentes y personas se dan la mano para conseguir eficiencia y sostenibilidad en la toma de decisiones.

Esto posibilita, por ejemplo, hacer predicciones en materia de déficit hídrico, o periodos de sequía, donde es posible combinar los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con los niveles históricos de los embalses que abastecen a la población, la recarga de los acuíferos y los registros pluviométricos. Franco destacó que una de las ventajas pasa por no trabajar de manera aislada y estar integrados en la red de Hubgrade de Veolia España, dieciocho en total, «Esto nos permite compartir conocimientos, experiencias e innovaciones en tiempo real y multiplica nuestra capacidad de anticipación, que es una necesidad, y resiliencia, porque no somos un único centro resolviendo retos locales, sino un ecosistema conectado que aprende y evoluciona colectivamente», dijo en presencia de Ana Casas, directora de Digitalización de Veolia España y que intervino previamente en la ponencia explicando, desde una perspectiva global, el funcionamiento de la red Hubgrade donde mediante Big Data e Inteligencia Artificial se obtiene información estratégica e innovadora que impulsa la gestión eficiente del agua y otros recursos naturales, al tiempo que se contribuye al desarrollo de territorios más sostenibles, inteligentes y resilientes frente a los grandes desafío s comunes, ambientales y climáticos.

Sobre la Ecofactoría Sur, Franco subrayó el cambio de paradigma de tratar y verter a un modelo circular donde los residuos se transforman en recursos, lo que propone beneficios ambientales, sociales y económicos para Granada y los municipios del cinturón donde opera Emasagra. En la planta se genera un 134% de energía mediante biogás, fotovoltaica e inteligencia operacional. Según Manuel Franco, «los servicios digitales como el control avanzado de aireación en biorreactores maximizan la eficiencia y esa energía se destina a cargar la flota eléctrica, a la venta de excedentes y al aprovechamiento térmico».

Añadió que todas estas herramientas digitales que se aportan desde Hubgrade no son «tecnologías de futuro, son soluciones reales de presente que ya están redefiniendo la gestión del ciclo integral del agua. Tenemos que ser parte activa en la creación de un futuro más eficiente, circular y sostenible».

La Inteligencia Artificial fue la clave indiscutible del encuentro, con representantes de operadores de agua de todo el país. Emasagra, con el impulso de Veolia, tiene claro que esa herramienta ya no es sólo tendencia, sino también motor de cambio que permite anticiparse a situaciones extremas, reducir pérdidas de agua, mejorar la eficiencia energética y ofrecer un servicio más transparente, sostenible y adaptable a las necesidades del presente.