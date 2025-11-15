Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura Rokyn Animation ultima en su sede de Puerta Real el emocionante corto de animación que la Candidatura presentará a los evaluadores

Jorge Pastor Granada Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:23

Manuel Sicilia abre su portátil en la cocina de Rokyn, la factoría de animación de Granada de la que es director creativo. Se sienta en una de las sillas blancas que rodean la mesa del comedor, donde almuerza la plantilla y donde se cocinan también los taquillazos de la compañía. Mueve el ratón y selecciona uno de los archivos. «Te voy a poner este», le comenta decidido al periodista. Y el periodista entra en estado de alucine desde que Manuel le da al 'play' y once minutos después finaliza 'Elvira y el tesoro', el cortometraje de dibujos animados que Granada proyectará a los doce expertos que deben decidir si somos Capital Europea de la Cultura en 2031 y que también podrá disfrutar todo el mundo. «Hemos hecho una versión para el examen y otra para toda la gente», aclara Manuel.

Once minutos que cuentan la motivadora historia de Elvira Lund Heredia, una joven de ojos azules, tez morena y pelo castaño fruto de la relación entre un noruego que vino a Granada de Erasmus y una gitana del Sacromonte. «Soy optimista y peleona, me viene de raza», asegura la muchacha al comienzo de la 'peli'. Elvira se debate entre quedarse en Granada, una ciudad a la que ama pero en la que no termina de ver futuro, o marcharse a Australia. Su decisión dependerá de que Granada mejore. Y para ello emprende la titánica empresa de juntar la mano de Fátima y la cerradura de la Puerta de la Justicia.

Ampliar Manuel Sicilia muestra un fotograma de 'Elvira y el tesoro' en la cocina de Rokyn Animation, en Puerta Real. JORGE PASTOR

Esa leyenda tiene tres versiones, dos malas y una buena. Sicilia se ha quedado con la buena: la que descubre los tesoros de la Alhambra. Elvira lo logra gracias a la unión de todos los granadinos –otra de las ideas fuerza del corto– aunque el resultado no es el esperado. Pero siempre hay un final feliz. Y el final feliz es que conseguimos la Capitalidad Europea de la Cultura y Granada se convierte en una tierra de oportunidades.

«Nuestro gran empeño ha sido la emotividad», comenta Sicilia, director y guionista de 'Elvira y el tesoro', en el que está trabajando un equipo de cincuenta personas desde hace seis meses. «La previsión es que el montaje definitivo esté finalizado dentro de tres semanas». Más que suficiente. El plazo para la presentación del proyecto de Granada 2031 acaba el 28 de diciembre y se estima que la primera evaluación será en febrero o marzo. Cada candidata tendrá media hora para explayarse. Y Granada ha apostado por Elvira –los veinte minutos restantes serán una exposición en inglés–. De ahí saldrán un máximo de cuatro aspirantes. El temido 'primer corte'.

Tres fotogramas de 'Elvira y el tesoro'. IDEAL

«En 'Elvira y el tesoro' estamos implicados todo el estudio», afirma Sicilia. El departamento de arte se ha encargado de diseñar los fondos y los personajes; el de producción, que se cumplan los plazos y se respeten los presupuestos; el de animación da vida a los protagonistas;y el de composición junta las capas y trabaja la luz. Atención a la banda sonora, que ha sido compuesta por el mismísimo Manuel de Falla –Rokyn ha logrado los derechos de una de sus obras–, Estanis Peinado y Ángel López Carreño.

Un equipazo de profesionales de Granada que está poniendo todo su talento y empeño para que 'Elvira y el tesoro' sea eso, un verdadero tesoro.La acción sucede en localizaciones tan familiares como la Carrera de la Virgen, Puerta Real, la Carrera del Darro, la Alhambra o el Cine Madrigal, cuya cartelera es crucial en el desarrollo de la trama –ya lo descubrirán–. También aparecen las grandes personalidades que más allá de Capitalidades Culturales Europeas, ya convirtieron Granada en uno de los grandes focos del arte y la creación de España.

Arriba, editando la fase final del corto. Abajo, Alba Fresneda, diseñadora de Elvira, y trabajo en el estudio. JORGE PASTOR

De las oficinas de Rokyn Animation, que ocupa dos pisos de un edificio de PuertaReal –imposible ser más 'granaínos'–, han salido las películas de animación más potentes que se han hecho en España en la última década. Hablamos de 'El lince perdido', 'Justin y la espada del valor', 'Pobre diablo', 'La dama y la muerte', que estuvo nominada para los Oscar, y 'Estela', a la que muy probablemente veremos en los Goya de 2027,además de colaborar en películas como la segunda parte de 'Tadeo Jones' y 'Robot dreams'. Ojalá 'Elvira y el tesoro' abra las puertas de Granada hacia el premio Gordo, la Capitalidad Europea de la Cultura.

Los granadinos están citados este domingo a las 13.00 horas en la Puerta de la Justicia para participar en la última escena del corto

Sicilia, que tuvo claro que quería dedicarse al cine desde que vio 'Indiana Jones' en Granada 10 cuando tenía diez años, cree que no estamos tan lejos de la meta. ¿La razón? «Vamos de la mano, sin fisuras», asevera. Ahora falta el último empujón. También la última escena de 'Elvira y el tesoro'. La que se rodará este domingo y en la que el 'prota' puede ser usted, que está leyendo este reportaje. «Todos los ciudadanos, cuantos más mejor, tienen que estar a la una de la tarde en la Puerta de la Justicia», comenta Sicilia. Los 'dibujitos' se convertirán en seres de carne y hueso para grabar el último plano: toda Granada empujando para que se unan la mano y la herradura y para la consecución de la Capitalidad –el Ayuntamiento ha realizado una convocatoria a las 12.30 horas en Plaza Nueva para subir luego a la Alhambra–.

Más fotogramas de la película. IDEAL

Por allí estará Elvira. También Federico y sus amigos. Ahora sí,la cuenta atrás ha comenzado.

