El Elvira Blues Festival será un concierto único, con un cartel irrepetible

¿Quieres pasar una noche inolvidable el 26 de julio? Aprovecha la oportunidad con Oferplan IDEAL Jueves, 18 julio 2019, 01:30

El 26 de julio es la gran noche del blues en la Plaza de Toros Coliseo de Atarfe. Inaugura la noche Sleepy Rooster, después será el turno de Ñaco Goñy Blues Band & Fernando Beiztegui. A su fin, a la una de la madrugada actuará La Blues Band de Granada, dando paso después a Mingo & The Blues. Xilanco´s Blues Band cerrará por todo lo alto a partir de las 3:30.

La apertura de puertas será a las 21:30, con Oferplan puedes conseguir tu entrada por tan sólo 7 euros, que incluye refresco o cerveza. La entrada para menores de 14 años será totalmente gratuita.

¿Quieres saber más de estos grandes artistas?

Sleepy Rooster es una banda que se forma en 2013 por la unión de tres apasionados del Blues de Chicago y que se ha curtido y rodado en el circuito madrileño de Blues.

Dedicado a la armónica desde la adolescencia, Ñaco Goñi es uno de los pioneros del blues en España. Su sonido inimitable y personalidad han contribuido a instaurar una escena de blues local y nacional, en las que ha formado grupo junto a otros referentes como Malcolm Scarpa, Whisky David o Tonky de la Peña. Ñaco se ha ganado a pulso convertirse en un armonicista entre armonicistas.

Fernando Beiztegui es el bluesman del Sur de España. En directo es pura pasión y auténtico feeling. Su maestría con la guitarra y su desgarradora voz han hecho que Fernando Beíztegui sea imprescindible en numerosos Festivales de blues. Long Road Blues es el título del último trabajo de Fernando Beíztegui después de I ask for water and she gave me gasoline»grabaciones digitales llevadas a cabo por la productora granadina Habitación 101.

Actualmente vive en Madrid donde toca en solitario y colabora con grandes músicos del panorama del Blues nacional.

Fundada en 1986 La Blues Band de Granada forma parte de la cultura de Granada, por sus filas han pasado grandes músicos. La Blues Band de Granada es una legendaria formación que celebró en 2016 su treinta aniversario. Los integrantes son Antonio Valero (Batería); Pepe Castro (Bajo); Estanis Peinado (Piano); Carlos Santana (Guitarra); Pecos Beck (Voz y Armónica); Agustín Sánchez (Saxo); Gregorio Buendía (Trompeta) y Rafa Martinez (Trombón).

Mingo & The Blues Intruders con su propuesta pretende abarcar un gran abanico de estilos dentro del campo del blues, se han decantado por formar un repertorio que contiene influencias que van desde el más puro estilo del blues eléctrico de Chicago, al West Coast Californiano, pasando por el Jump – Blues y el estilo Tejanotriunfan no solo en todo el territorio español, sino que han tenido la oportunidad de hacerlo fuera de nuestras fronteras.