La ley electoral impide hasta cinco inauguraciones

Había una norma no escrita que decía que las administraciones esperaban a las semanas previas a la elecciones para inaugurar todo lo inaugurable. Todo valía. Desde los baños de un colegio a una autovía. Había que demostrarle a los ciudadanos, investidos ya en electores, lo mucho y bueno que se había hecho con el dinero de todos durante los cuatro años de legislatura. Pero aquello ha cambiado por dos motivos. El primero, más coyuntural, tiene mucho que ver con la caída de la inversión pública, ergo con el hecho de que haya menos proyectos susceptibles de cortar la cinta. Ahí está el último informe elaborado por las asociaciones de constructores. Granada cerró 2017 como el territorio andaluz con menor capital licitado (70,99 euros por habitante). Lejos de la media andaluza (127 euros) y la nacional (276). Pero hay una segunda razón. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe este tipo de eventos -y otras formas de propaganda institucional- desde el mismo día en que la convocatoria de unos comicios es publicada en los boletines oficiales. Hasta cinco vinculados a proyectos con enjundia se podrían haber celebrado en estas semanas.

La prohibición rige desde el pasado nueve de octubre, cuando el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recogió el decreto por el que la presidenta Susana Díaz señalaba el 2 de diciembre como fecha para los comicios autonómicos. En total, 54 días en los que no se puede 'vender' gestión de ningún tipo y por ningún canal -incluido Internet-. Las formaciones políticas están muy atentas a este asunto.

Hay más. Según la información recabada por este periódico, la junta electoral ya ha tenido que pronunciarse dos veces respecto a otras tantas denuncias. La primera está fechada el pasado día 18. Antonio Díaz, representante del Partido Popular de Atarfe, solicitó que se anulara una charla informativa del delegado de Conocimiento y Empleo, Juan José Martín, en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe. «Para el cumplimiento de este acuerdo se ordena, si fuera necesario, que se adopten las medidas precisas por parte del Ayuntamiento, incluido el auxilio de la fuerza pública», rezaba el acta de la junta. El denunciante adjuntaba un folleto.

El Ayuntamiento de Íllora también fue apercibido anteayer para que retirara una noticia alojada en la web municipal, financiada con recursos públicos, sobre el reasfaltado de la carretera A-336 entre Íllora y Pinos Puente. «Se está aludiendo a logros obtenidos por la gestión del gobierno socialista, indicando que ello se ha conseguido por la intervención de las personas que allí se citan». Ayer este contenido ya no estaba 'colgado' en este portal del Consistorio de Íllora.

Los límites

En ambos casos la junta electoral alude expresamente al artículo cincuenta de la Ley Electoral. ¿Qué dice? El texto se distribuye en cinco puntos. El primero deja claro que sólo se pueden realizar campañas destinadas a informar sobre aspectos como la fecha de las votaciones, los requisitos y los trámites por correo. En ningún caso sobre la orientación del sufragio, advierte. Esta publicidad se realizará en los espacios gratuitos de los medios de titularidad pública del ámbito territorial correspondiente al proceso. En este caso, Andalucía. Los puntos dos y tres son muy explícitos. Desde la convocatoria hasta la cita con las urnas no se podrán organizar actos sufragados directa o indirectamente por la administración que contengan alusiones a realizaciones y logros. Tampoco puede haber «inauguraciones de obras o servicios o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada». Esto no quiere decir que si se acaba una carretera, por ejemplo, no se pueda abrir para que los conductores circulen.

Si tiramos de la hemeroteca, podemos comprobar que, según los periodos de ejecución, hasta cinco obras de entidad podrían estar finiquitadas en estas semanas. Algunas lo están. La explanada enfrente de la estación de trenes ya luce su diseño definitivo. A mediados de mes los operarios daban los últimos retoques a la señalética en la plaza de Andaluces, que pierde definitivamente los aparcamientos en zona azul que había en el perímetro. Sigamos. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, estuvo en la capital granadina el 25 de septiembre. Anunciaba entonces que en el intervalo de un mes Granada estaría conectada con Madrid gracias a la reapertura de la línea por Moreda.

La variante entre Chauchina y Fuente Vaqueros, cuyas obras empezaron en agosto, tenían un plazo de tres meses. En teoría deberían estar listas o casi listas. Por lo pronto, la Diputación hizo pública ayer una nota de prensa cuyo titular decía 'Chauchina mejora los accesos al municipio con los planes de Diputación'. «La institución provincial -decía el subtítulo- destina más de 1,2 millones de euros para actuaciones en la red viaria y mejora de equipamientos, entre los que se encuentra el desarrollo de una zona de juego en el Parque Viñazo».

En el resto de la provincia hay un reguero de actuaciones, la inmensa mayoría menores, que fuera de este periodo posiblemente habrían sido objeto de comunicados oficiales, visitas en compañía de la prensa, etcétera. En Salobreña está programada la reapertura del Auditorio. Ahí quedará la cosa. No habrá ni fanfarrias ni copetines. En Almuñécar se finalizará la renovación del césped del estadio de Río Verde. En Zagra se espera que la pista de pádel esté para mediados del mes que viene. La rehabilitación del Castillo de Íllora también ha llegado a su término y tan sólo se han previsto recorridos guiados a la fortaleza previa inscripción en la oficina de turismo. El tanatorio de Ventorros de San José está pendiente de concesión. La enumeración sería extensa. Granada tiene 174 municipios.

La última foto inaugural con amplia representación política fue la del acceso directo desde la rotonda de Ogíjares hasta la Variante Sur. Fue el 26 de septiembre. Días antes de que Susana Díaz convocara. Allí estaban los alcaldes de Granada y Armilla, Francisco Cuenca y María Dolores Cañavate, la delegada del Gobierno, Sandra García, y el consejero de Fomento y Transportes de la Junta, Felipe López, entre otros.