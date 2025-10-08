«Hemos elaborado un programa innovador e integral que refuerza las competencias del médico de Familia»

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:28 | Actualizado 23:37h. Compartir

Ana María Cabrerizo como presidenta del Comité Organizador del 47º Congreso Nacional explica cómo ha sido el trabajo que han realizado para llevar a cabo este encuentro.

-¿Qué supone acoger un Congreso de estas características?

–Acoger un Congreso Nacional de SEMERGEN supone una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, un enorme orgullo. Es el punto de encuentro más importante para los médicos de Familia de toda España y un espacio donde se comparte conocimiento, experiencia y vocación. Reunir a miles de profesionales, docentes, investigadores y residentes en torno a la Atención Primaria es una oportunidad para fortalecer la especialidad, poner en valor su papel en el sistema sanitario y proyectar el compromiso de SEMERGEN con una medicina cercana, moderna y de calidad.

–¿Cuánto tiempo llevan trabajando en ello?

–La preparación de un congreso de esta magnitud comienza más de un año antes de su celebración, con un intenso trabajo de planificación y coordinación. La Junta Directiva, los Comités Organizador y Científico y los Grupos de Trabajo de SEMERGEN desempeñan un papel fundamental en la definición del programa científico, la logística, las actividades formativas y todos los detalles que hacen posible el evento.

Además, queremos agradecer al Ayuntamiento de Granada su apoyo y compromiso con la celebración del Congreso, y muy especialmente a su alcaldesa, por su implicación y apuesta decidida por acoger un evento que convierte a la ciudad en referente nacional de la Medicina de Familia y de la formación médica continuada. En definitiva, cada Congreso es el resultado de un esfuerzo colectivo y sostenido, fruto de la colaboración de numerosos profesionales e instituciones que comparten un mismo objetivo: ofrecer un encuentro útil, riguroso y de máximo nivel científico para todos los asistentes.

–¿Cuáles son los contenidos más destacados del programa científico?

–El Congreso abordará de forma integral todas las competencias de la Medicina de Familia, gracias a la participación de los 30 Grupos de Trabajo de SEMERGEN. Entre los temas principales destacan la salud mental, las enfermedades cardiovasculares, el abordaje del paciente crónico y pluripatológico, el manejo del dolor y los cuidados paliativos, la innovación diagnóstica, las herramientas digitales y la actualización farmacoterapéutica, entre otros. Además, se celebrarán mesas institucionales centradas en los grandes retos de la Atención Primaria, el papel de la Medicina de Familia en la Universidad, la investigación en el primer nivel asistencial y diversas cuestiones sociales de actualidad, como la violencia de género, las nuevas formas de consumo de pornografía en la adolescencia, los perfiles emergentes en adicciones, las nuevas metodologías de aprendizaje en Medicina o las enfermedades más prevalentes en los centros penitenciarios.

–¿Cuáles son las principales novedades?

–Este año, muchas de las actividades de habilidades clínicas se desarrollarán mediante novedosas técnicas de aprendizaje, en colaboración con la Fundación IAVANTE, líderes en la formación en simulación avanzada, que harán de soporte en las actividades prácticas. Las metodologías de simulación avanzada permiten la recreación de situaciones clínicas reales mediante tecnologías de última generación.

–En Primaria tienen un contacto continuo con los pacientes, ¿Qué aporta esta relación al profesional?

–El contacto diario con los pacientes es el mayor valor de la Medicina de Familia y Comunitaria. Nos permite conocer su historia, su entorno y sus circunstancias, lo que nos ayuda a ofrecer una atención más humana, integral y personalizada. Esta relación aporta al médico una enorme satisfacción profesional y una visión completa de la salud, no solo desde la enfermedad, sino desde la prevención y el acompañamiento continuo. Es lo que da sentido a nuestra vocación.

–¿Cómo animaría a los médicos más jóvenes a elegir esta especialidad?

–Les diría que vivan este congreso con pasión, curiosidad y compromiso. La Medicina de Familia es una especialidad apasionante, diversa y profundamente humana. En Atención Primaria cada día es diferente, y cada paciente ofrece una nueva oportunidad para aprender y crecer profesionalmente. Les animaría a descubrir todo su potencial, a implicarse en los Grupos de Trabajo de SEMERGEN y a participar activamente en congresos como este, donde encontrarán formación, inspiración y una comunidad profesional que cree en ellos y en el futuro de la especialidad. La Medicina de Familia necesita de su energía, visión y vocación para seguir mejorando la salud de las personas desde la cercanía.

«Los estudiantes de Medicina deben conocer el valor real de la Medicina de Familia, la especialidad más completa» Este Congreso llega a Granada con un formato especial: tres sedes —el Palacio de Congresos, las instalaciones de IAVANTE y la Facultad de Medicina— que compartirán el protagonismo de un evento pensado para conectar experiencia, innovación y futuro. Precisamente la Facultad de Medicina jugará un papel esencial al acercar la Medicina de Familia a los estudiantes y futuros profesionales sanitarios. El médico y profesor, Eladio Jiménez, coordina las actividades en la Facultad, para conocer más a fondo esta propuesta formativa y participativa. –¿Cómo surge la idea de llevar parte del Congreso Nacional de SEMERGEN a la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada? –Como médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y profesor de la Facultad de Medicina, consideramos una magnífica oportunidad acercar, a través de nuestra Cátedra de Docencia e Investigación en Medicina de Familia SEMERGEN-UGR, esta especialidad a la comunidad universitaria desde todos los rincones de España con motivo del Congreso. Esta iniciativa nos permite sensibilizar al alumnado sobre el enorme potencial de la Medicina de Familia, no solo en su vertiente asistencial, sino también en la académica y científica. Granada, ciudad universitaria por excelencia, merecía que un encuentro de esta relevancia tuviera presencia en su Facultad de Medicina. Queríamos que los estudiantes conocieran de cerca nuestra labor, descubrieran el valor real de la Atención Primaria y participaran en un espacio de intercambio entre la universidad y la práctica clínica. Todo ello refleja el compromiso de SEMERGEN con la formación y el futuro de la Medicina de Familia y Comunitaria. –¿Qué objetivos persiguen con las actividades que se han desarrollado en la Facultad? –Nuestro principal objetivo es que los estudiantes de Medicina se sientan parte del Congreso y descubran el valor y la riqueza de la Medicina de Familia. Queremos que vean que SEMERGEN es su casa, que la Atención Primaria tiene futuro y que ellos son parte esencial del mismo. Las actividades están diseñadas para ser prácticas, motivadoras y actuales, incluyendo debates sobre el futuro de la Atención Primaria, talleres clínicos y la presencia de expertos en innovación y tecnología. – ¿Por qué considera importante que los futuros médicos conozcan de primera mano la Medicina de Familia y el trabajo de SEMERGEN? –Es fundamental que los estudiantes conozcan la Medicina de Familia porque es la esencia más humana y completa de la profesión médica. Les enseña a ver personas y no enfermedades, a escuchar, acompañar y comprender el contexto vital de cada paciente. Es la puerta de entrada a la realidad social y sanitaria, el espacio donde se aprende que la medicina no solo cura, sino que también cuida, previene y sostiene. En un sistema fragmentado y tecnificado, la Medicina de Familia devuelve a los futuros médicos el sentido de propósito y la vocación de servicio que da sentido a todo lo demás. SEMERGEN representa una comunidad científica comprometida con la formación, la investigación y la mejora continua de la Atención Primaria. Queremos que los estudiantes vean que aquí tienen un espacio para crecer, aprender y aportar. Conocer SEMERGEN desde dentro les permite visualizar un futuro profesional motivador, innovador y lleno de oportunidades.

Talleres de hoy para estudiantes Facultad de Medicina: -Dermatoscopia. Cómo ver más allá de lo evidente -Cómo convertir un conflicto en la consulta en una oportunidad. -Compite por la supervivencia: el juego del calamar. -Cadena de supervivencia. RCP básica, desfibrilación precoz y RCP avanzada Mesa redonda: Medicina de Familia y Universidad. Médicos de familia asistenciales, profesores universitarios y estudiantes, comparten miradas complementarias Conferencia de clausura: 'El futuro nos necesita cerca: médicos de familia para un presente roto'. 'El futuro nos necesita cerca: médicos de familia para un presente roto'. Talleres