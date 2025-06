En EIG nuestros alumnos vienen a transformarse

Viernes, 6 de junio 2025, 23:39 Compartir

Esta frase no es un titular sugerente, es realmente una declaración de intenciones. En un océano de títulos y metodologías innovadoras que a menudo no son más que la misma versión antigua con distinto nombre, nuestra escuela siempre se ha atrevido a ir contra corriente.

No se trata de enseñar, se trata de aprender y en ese proceso es donde se produce la transformación que diferencia a nuestros alumnos. Esto es algo que no te cuentan o que no eres capaz de entender cuando eres joven y estás decidiendo qué estudiar. Para muchos alumnos es muy difícil imaginarse un futuro que aún le queda lejos.

Cuando la palabra marketing te suena bien, a actual, a redes sociales, a campañas impactantes, pero no sabes realmente qué significa ahí está nuestra carrera universitaria en Marketing y Comunicación Digital en EIG en alianza con Esic University .

Definitivamente, no es para quién busca lo fácil, lo cómodo, lo predecible. De ser así, la carrera no iría en consonancia con el mundo actual. Aquí no hay respuestas memorizadas ni rutas marcadas, hay retos reales, proyectos empresariales, creatividad, emprendimiento digital, actitud crítica y pensamiento divergente.

Diseñamos experiencias de aprendizaje en un entorno colaborativo, intercambio de ideas, colaboración entre estudiantes y empresas y mentorización.

No buscamos el camino fácil, hacemos que nuestros jóvenes se lancen a pensar por sí mismos, que propongan y que se acostumbren a la inconformidad. He sido testigo de ello durante más de 20 años, exigimos compromiso, disciplina, participación, asistencia obligatoria y ofrecemos un claustro de profesores que provoca, inspira, y acompaña de cerca a romper sus propios límites. Nuestros profesores son fundamentales en esa transformación y año tras año nuestra comunidad educativa y empresarial, incluidas las familias de nuestros estudiantes, son partícipes de dicha transformación que les impacta de forma directa.

En consecuencia, durante 4 años vemos a nuestros estudiantes convertirse en profesionales versátiles, ágiles, conscientes, sensibles y sobre todo valientes, a los que no se les pone nada por delante. Les dotamos de competencias y conocimientos digitales, además de habilidades empresariales, liderazgo, comunicación, estrategia, gestión y creación de campañas. Jóvenes con capacidad de análisis y toma de decisiones, que han participado en experiencias de movilidad internacional que les aporta una sensibilidad especial para detectar tendencias globales, conectar con audiencias diversas y aplicar lo aprendido con una perspectiva más amplia y competitiva.

No por azar, sino por nuestra forma de transformar personas hacen que nuestros alumnos se incorporen a las empresas más relevantes del tejido empresarial nacional o internacional así como aquellos que eligen emprender y crear marcas de éxito cómo CBD Home entre otras muchas.

El espíritu emprendedor de nuestros alumnos comenzó siendo parte de un proyecto de una asignatura para convertirse en algo real gracias al aprendizaje, la guía adecuada y la pasión del estudiante. Dicho de otra forma, lo que a priori parecía sólo una idea para aprobar una materia, puede transformarse en una marca, una startup o una carrera profesional. Es evidente que la combinación del conocimiento práctico con la motivación personal de los jóvenes se convierte en oportunidad.

Vivimos en una economía digital, todo está conectado, E-commerce, apps, inteligencia artificial y redes sociales. El marketing es el puente entre las personas y el entorno digital ya que influye en cómo pensamos, cómo compramos y cómo nos relacionamos con el mundo.

Tiene un impacto social y cultural, cambia mentalidades concienciando hacia la sostenibilidad, la salud mental y la inclusión. Es esencial para dar a conocer los negocios, para hacerlos crecer y conectar con las audiencias.

Las empresas necesitan profesionales de marketing y comunicación ocupando puestos actuales como Brand managers, analistas de mercado, diseñadores de campañas digitales, especialistas en SEO/SEM, data analytics, community managers, responsables de comunicación, consultores, investigadores de experiencia de usuario, creadores de contenido, product manager y especialistas en inteligencia artificial entre otros que sin duda preparamos desde La Escuela.

Hoy en día el marketing es más relevante que nunca y eso no se enseña, SE VIVE!! La carrera en Marketing y Comunicación Digital de Eig en alianza con Esic University no te forma te transforma.

