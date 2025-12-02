Economía prepara un plan de inspecciones para elevar los ingresos fiscales de Granada

El área de Economía, que dirige la concejala Rosario Pallarés, elaborará un plan de inspecciones en 2026 con los que espera elevar los ingresos fiscales ... de Granada. La iniciativa podría afectar a tasas como el IBI, la que grava la actividad económica o la colocación de terrazas en la vía pública, impuestos que están entre los más relevantes para las arcas municipales.

La intención del gobierno local ha quedado registrada en el informe del interventor municipal con el que valida el expediente de presupuestos para el año próximo. En el apartado de revisión de los ingresos fiscales previstos, el responsable cita sendos informes remitidos por la concejalía en los que esta justifica el alza de las cantidades no por un aumento impositivo, sino por la realización de un plan de inspecciones que aflorará aquellos expedientes que no estén bien registrados por el Consistorio.

No se trata de la primera vez que el actual equipo de gobierno lleva a cabo un plan de este tipo. Como recoge el mismo expediente, ya efectuó varias programas de limpieza de expedientes y de revisión en los años previos con el objetivo de organizar y mejorar la capacidad recaudatoria municipal. Solo en 2024, en el caso del IBI, se llevó a cabo una revisión catastral que permitió la tramitación de 200 expedientes, lo que dio como resultado un aumento de la valoración catastral de 25 millones que se tradujo en 2.293.554 euros más de ingresos por esta vía.

De lo expuesto en el informe se desprende que Economía cree que un trabajo más amplio podría llevarse a cabo, lo que afectaría a unos 1.150 expedientes. La documentación revela que la concejalía que cree que esa labor podría dar lugar a unos ingresos extra de 405.461 euros, una cantidad a la que habría que añadir la revisión de los cuatro años anteriores. El resultado total de mejora alcanzaría los 1.621.846 euros, según refleja la documentación.

La tasa de terrazas sería otra de las que podría beneficiarse de un plan de inspecciones. El equipo de gobierno prevé que el año que viene pueda ingresar 3,9 millones de euros por esta vía, 800.000 euros más que lo proyectado en 2025. El aumento no vendría, de acuerdo al documento de Intervención, de un aumento del permiso, sino del refuerzo de la labor inspectora.

Eficiencia

El informe de Intervención revela también las intenciones de aplicar un plan similar en otros dos impuestos, el que grava la actividad económica y el que afecta a las obras. Aunque las cantidades que aparecen en el documento son previas a las modificaciones realizadas a petición del Ministerio de Hacienda, que obligó al Consistorio precisamente a eliminar de la previsión la cantidad que esperaba obtener por esta vía, la justificación de Economía muestra el interés por efectuar inspecciones que permitan incrementar los ingresos.

En el caso del IAE, el plan podría dar lugar a unos 2,5 millones de euros más, una cantidad similar a la que podría generar, según lo expuesto en el informe, el repaso de los expedientes del ICIO.

En todos los casos, el plan del equipo de gobierno, como refleja la memoria del presupuesto que firma la alcaldesa, pasa por «mantener y mejorar los servicios públicos esenciales sin incrementar la carga fiscal para los ciudadanos». La aplicación de estos planes de inspecciones se enmarcaría en esta línea de acción, que se une también al objetivo de «fortalecer la capacidad de gestión del Ayuntamiento, priorizando eficiencia».