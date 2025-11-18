Economía pide celeridad a Hacienda para tramitar el presupuesto

El Ayuntamiento de Granada ha reiterado este martes la petición de celeridad al Ministerio de Hacienda para que valide el expediente de presupuestos, un paso ... previo e imprescindible para que la ciudad pueda tramitar las cuentas y aprobarlas de cara al año próximo. La edil de Economía, Rosario Pallarés, ha asegurado que el ministerio ha trasladado ya al Consistorio que el informe está terminado y solo restaría su firma, algo que se espera que sea culminado en los próximos días.

«Seguimos esperando el informe de Hacienda. El pasado 11 de noviembre se les escribió por segunda vez porque estamos pendientes de iniciar el trámite y se nos respondió con celeridad que el informe estaba elaborado y se encontraba en el proceso de firma», ha contado la edil en la comisión informativa del área, donde ha detallado que el Ayuntamiento seguirá «insistiendo» para que el ministerio haga llegar la documentación e iniciar el procedimiento.

El equipo de gobierno ya solicitó agilidad a Hacienda el viernes pasado, cuando confirmó que no había llegado aún el expediente visado. Entonces el portavoz municipal, Jorge Saavedra, detalló que la tardanza en el proceso había propiciado que la tramitación no haya podido hacerse en tiempo y forma, lo que provocará que Granada arranque el año con los presupuestos prorrogados.

Se trata de una cuestión meramente formal, puesto que la ciudad renovará la cuentas previsiblemente en los primeros días de 2026 para evitar problemas administrativos con las partidas, pero que rompe la racha iniciada este año, cuando el Ayuntamiento consiguió empezar el ejercicio con todo actualizado por primera vez en una década.