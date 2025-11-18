Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Economía pide celeridad a Hacienda para tramitar el presupuesto. Ramón L. Pérez

Economía pide celeridad a Hacienda para tramitar el presupuesto

La edil Rosario Pallarés asegura que el ministerio confirmó a la ciudad que el informe ya está redactado y únicamente queda su firma

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

El Ayuntamiento de Granada ha reiterado este martes la petición de celeridad al Ministerio de Hacienda para que valide el expediente de presupuestos, un paso ... previo e imprescindible para que la ciudad pueda tramitar las cuentas y aprobarlas de cara al año próximo. La edil de Economía, Rosario Pallarés, ha asegurado que el ministerio ha trasladado ya al Consistorio que el informe está terminado y solo restaría su firma, algo que se espera que sea culminado en los próximos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  2. 2 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  3. 3

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  6. 6 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  7. 7 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  8. 8 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  9. 9 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  10. 10 Convocan un casting en Granada para una película histórica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Economía pide celeridad a Hacienda para tramitar el presupuesto

Economía pide celeridad a Hacienda para tramitar el presupuesto