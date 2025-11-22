Dulces y villancicos para dar la bienvenida a la Navidad en El Corte Inglés

El Corte Inglés ha abierto este sábado su campaña navideña en los centros de Granada capital. En el caso de El Corte Inglés de Arabial, ... los asistentes disfrutaron la actuación de la Zambomba 'Así Canta Graná', con Iván Centenillo. En el centro de Genil, en la Carrera de la Virgen, fue el coro Gospel Sounds Granada el encargado de amenizar el acto de inauguración con las versiones gospel de las canciones navideñas más animadas.

Posteriormente, tanto en un centro como en otro, se ofreció a todos los asistentes una degustación de dulces típicos.

La iluminación de las fachadas de los centros de Genil y Arabial, así como las cascadas de luz de las marquesinas está compuesta en su totalidad de por bombillas led de bajo consumo, en cumplimiento del compromiso de El Corte Inglés con el ahorro energético y la sostenibilidad. Este año, el centro de Arabial además estrena iluminación, cubriendo dos terceras partes de la superficie de fachada.