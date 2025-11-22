Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dulces y villancicos para dar la bienvenida a la Navidad en El Corte Inglés. IDEAL

Dulces y villancicos para dar la bienvenida a la Navidad en El Corte Inglés

Los centros de Arabial y Genil han encendido este sábado su iluminación

IDEAL

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:55

El Corte Inglés ha abierto este sábado su campaña navideña en los centros de Granada capital. En el caso de El Corte Inglés de Arabial, ... los asistentes disfrutaron la actuación de la Zambomba 'Así Canta Graná', con Iván Centenillo. En el centro de Genil, en la Carrera de la Virgen, fue el coro Gospel Sounds Granada el encargado de amenizar el acto de inauguración con las versiones gospel de las canciones navideñas más animadas.

