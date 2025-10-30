Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un desayuno mucho más caro de la cuenta en Granada. Félix Morquecho

El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

El hombre de 94 años estuvo acudiendo durante dos años al negocio sin sospechar que le habrían estafado 22.000 euros

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:24

Comenta

Acudía cada día a desayunar. El local le pillaba cerca de casa y llegó a coger cierta confianza con el personal del mismo sin saber ... que, supuestamente, le estaban quitando más dinero de lo que costaban sus consumiciones. Hasta 22.000 euros, en concreto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  2. 2 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  5. 5

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  6. 6 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  7. 7 Un guardia civil fuera de servicio frustra un intercambio de droga en Calahonda
  8. 8 Interceptan en Granada un camión con 8.000 kilos de hachís camuflados entre pimientos
  9. 9 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el festivo del 1 de noviembre?
  10. 10 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano