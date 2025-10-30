El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Acudía cada día a desayunar. El local le pillaba cerca de casa y llegó a coger cierta confianza con el personal del mismo sin saber ... que, supuestamente, le estaban quitando más dinero de lo que costaban sus consumiciones. Hasta 22.000 euros, en concreto.

Le ocurrió a un hombre de 94 años, que iba a diario a tomarse su desayuno a una cafetería de Granada. A la hora de pagar, el dueño del mismo le advertía de que había poca cobertura en el datáfono para realizar el pago con tarjeta, así que se llevaba la tarjeta del anciano al interior para efectuar el cobro y se la devolvía. El trato diario y una cierta confianza como cliente habitual llevaron a la víctima a no sospechar que le estaban cobrando mucho más de lo debido por el servicio.

Al principio fueron cantidades moderadas, pero, con el paso del tiempo, y viendo que el anciando no se estaba percatando de estos cargos indebidos, las cantidades fueron aumentando. Así hasta llegar a cobros de hasta 450 euros por un desayuno. Ni en un hotel de lujo de París.

La información ha trascendido a través de la Policía Nacional, que ha informado de la detención en Granada de un varón de 57 años de edad como presunto responsable de un delito de estafa continuada a un anciano de 94 años. Concretamento, el dueño de la cafetería, de la que no ha trascendido más información por protección de datos.

Sin cobertura

Los hechos se fueron desarrollando en el plazo de dos años, desde junio de 2023 hasta junio de 2025.

La Policía incide en que durante los dos años en los que se repitió esta práctica existió una «tendencia ascendente» desde los primeros cargos fraudulentos, que fueron de 30 euros, hasta los últimos, que cada vez alcanzaban mayores cantidades. La víctima, por su avanzada edad, no era consciente de las cantidades que le estaban cargando en su tarjeta.

El presunto responsable de este delito, el dueño del negocio, ya ha ingresado en prisión

La Policía Nacional realizó una investigación en la que tomó como referencia aquellos importes que eran ostensiblemente superiores al precio de una consumición normal para un desayuno. Tras recabar toda esta información, los investigadores estimaron que el importe de los movimientos fraudulentos y dinero estafado superaba los 22.000 euros.

El presunto responsable de este delito de estafa continuada, el dueño del negocio, de 57 años, ha sido detenido por la policía y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión por un periodo de un año y cuatro meses.