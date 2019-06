Un 'Castañita' dirigía el negocio desde la cárcel de Albolote Los dos hermanos del clan que controla más del 80% del hachís que entra por Algeciras han estado en la prisión granadina y uno de ellos sigue ingresado JOSÉ R. VILLALBA GRANADA Domingo, 2 junio 2019, 12:14

El clan de los 'Castañita' es el encargado de controlar más del 80% del hachís procedente de Marruecos que desembarca en el Campo de Gibraltar. Policía Nacional detuvo en 2018 a los dos cabecillas de este clan, que tiene tentáculos que llegan a Granada. Hace un par de meses, Antonio Tejón fue arrestado en el interior de la cárcel de Albolote, donde se encuentra ingresado desde el pasado 24 de enero tras ser trasladado desde la cárcel de Córdoba. Supuestamente seguía controlando el negocio del hachís entre rejas y para ello se valía de las visitas de sus familiares y amigos, además de los contactos que podía establecer en el interior del penal con otros internos.

La Policía Nacional también detuvo en febrero a la actual pareja sentimental de Antonio Tejón, como una de las mayores beneficiarias del entramado económico de esta red, una de las más potentes del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. El pasado 12 de febrero, la esposa de Antonio Tejón y uno de sus hijos fueron detenidos por la Guardia Civil, junto a otras 27 personas, en la operación 'Trapera', contra las personas que supuestamente seguían moviendo los hilos de esta organización de tráfico de hachís mientras sus líderes están en la cárcel. La mujer fue arrestada en un operativo en el que se llevaron a cabo cuatro registros en la provincia de Cádiz: tres viviendas en La Línea de La Concepción y la mansión donde residía la pareja, situada en una de las zonas más lujosas de la urbanización Sotogrande de San Roque. La detención es fruto de las investigaciones de la Agencia Tributaria sobre el blanqueo de dinero procedente de las presuntas actividades de tráfico de drogas, una vez que se ha comprobado que esta mujer, que podía gastar más de cinco mil euros en áreas comerciales en un solo día, era una de las principales beneficiarias del dinero que la red obtenía con el narcotráfico. Su alto nivel de vida, sin ejercer actividad laboral alguna, la ha delatado.

En los registros se intervinieron joyas valoradas en 80.000 euros, 10.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama, y quedaron bloqueadas cuentas bancarias y diversas propiedades inmobiliarias. Antonio Tejón, uno de los 'Castañita' es un preso FIES, es decir, de los de especial seguimiento en la cárcel de Albolote. Está sometido a un régimen disciplinario distinto al del resto de internos, debido a la gravedad de los delitos por los que se encuentra encerrado en estos momentos en espera de celebración de juicio. Reside en el módulo 7 del penal de Albolote, una zona tranquila de la cárcel donde está rodeado de presos preventivos y, muchos de ellos, primarios. Dicho de otra forma, es una táctica para alejarlo y separarlo de los internos más peligrosos o de aquellos que se dedican al narcotráfico. Una forma de evitar que establezca contactos dentro del penal que le sirvan para seguir manteniendo el negocio del tráfico del hachís.

Lo curioso es que su hermano, Francisco Tejón -alias 'Isco'-, también estuvo ingresado en la cárcel de Albolote desde el 22 de octubre hasta el pasado 24 de enero, fecha en la que salió para ser enviado a la prisión de Córdoba, con el objetivo de no coincidir con su hermano. El tiempo que estuvo recluido en el penal de Albolote lo pasó en un módulo de aislamiento como preso FIES. Isco lideraba la organización junto a su hermano Antonio, cuatro años más joven, y en la actualidad los dos están encerrados en las cárceles de Córdoba y Granada respectivamente. Durante sus dos primeros meses en el penal granadino no tuvo ningún tipo de problema y tampoco pidió nada extraordinario, salvo algún producto del economato. Su comportamiento fue exquisito, dicen las fuentes consultadas. No se relacionaba con nadie. Durante sus cuatro horas de patio, dos por la mañana y dos por la tarde, no se acercaba a nadie ni compartía conversación con otros presos. Se mantenía al margen totalmente del resto de internos ingresados en el módulo de aislamiento. Allí tuvo de vecinos de 'chabolo' a siete condenados por radicalismo yihadista, a asesinos y algún que otro preso problemático que por su conducta estaba en estas celdas. Este 'Castañita' estuvo clasificado como FIES en grado 2 en régimen preventivo, un 'privilegio' al alcance sólo de presos ingresados en relación con delitos cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales especialmente vinculados con el narcotráfico.

Francisco Tejón puso sobre la pista a la Policía Nacional después de su aparición en un vídeo con el cantante de reguetón Clase A. En las imágenes aparecía junto a mujeres en biquini bañándose en una piscina y rodeados de botellas de champagne de una de las marcas más caras del mercado, Moët Chandon. La letra de la canción que ponía sonido al vídeo decía: «¿Qué es lo que tú quieres que te dé, Candela?». Eso fue el pasado 5 de octubre. Cuando se entregó el día 17 del mismo mes, pidió disculpas a los policías por su aparición en este videoclip y quiso dejar claro que su presencia en el mismo no era una mofa hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que le andaban pisando los pasos desde la detención de su hermano Antonio en el mes de junio de 2018 en una vivienda donde se encontraba escondido, en la conflictiva barriada gaditana de la Atunara de La Línea de la Concepción. Eso sí, la demostración de hedonismo y lujo que desprende este vídeo poco o nada tiene en común con su vida taleguera, donde apenas gasta treinta euros a la semana del peculio -la simulada moneda usada en el interior de las cárceles por los internos- para la adquisición de refrescos, útiles de aseo o comida en el economato de la prisión. No gasta más dinero, quizá como demostración de que no lo tiene pese a que la Policía Nacional está convencida de que él y su hermano esconden más de treinta millones de euros en zulos repartidos por la Línea de la Concepción o el Estrecho de Gibraltar.