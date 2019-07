Cómo Drago ha conseguido ser un prodigio del rastreo 00:47 Drago posa con los premios que ha conseguido. / PEPE MARÍN El can y su guía iban a realizar entrenamientos de rastreo cuando el animal halló una bolsa con «chocolate muy duro» en Albolote SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Martes, 2 julio 2019, 01:48

Drago es un prodigio. No solo lo dice guía sino que ha quedado patente en su última hazaña. Este ejemplar de pastor belga malinois de 30 meses de edad logró encontrar la pasada semana 12 kilos de marihuana que estaban enterrados entre la maleza en un solar de Albolote cuando se encontraba dispuesto a realizar uno de sus entrenamientos de rastreo y obediencia. La proeza no fue solo hallar este alijo, sino que este perro solo recibió tres meses de entrenamiento en detección de droga cuando aún tenía pocos meses. «Pero es que tiene una memoria prodigiosa», dice su guía.

No se trató de un descubrimiento casual. Drago sabía lo que buscaba. Y sabía que tendría una buena recompensa. Así se lo enseñaron cuando apenas era un bebé y así se quedó grabado en su memoria. El tiempo pasó, pero a él esa sensación, ese olor del hachís, no se le olvidó. Así lo cuenta orgulloso su guía, que prefiere no decir su nombre para proteger a su perro y a sí mismo, pues el hallazgo puede no haber sido una buena noticia para todo el mundo. Y es que, según contó la Policía Local del municipio, a pesar del mal estado en el que se encontraba a droga debido a que llevaba «varias semanas enterrada», se podría haber vendido igualmente en el mercado negro por los traficantes que la escondieron allí.

Los entrenamientos sobre obediencia de este pastor belga malinois empezaron cuando apenas tenía cinco meses. Desde los ocho meses hasta que cumplió 11, su guía entrenó a Drago en la detección de droga, «pero con cantidades mucho más pequeñas» que las que encontró la pasada semana en un terreno de Albolote. «Después de eso, algunas veces le he hecho alguna búsqueda, pero apenas hemos vuelto a hacer nada de detección de droga, pero se ve que esos olores se han quedado grabados en su memoria. Es un perro fuera de serie con todo lo que se le enseña. Tiene una supermemoria y un olfato prodigioso», indica su guía.

Competiciones deportivas

«Los traficantes pueden estar tranquilos, Drago no se va a dedicar a la detección de droga». Su guía lo tiene claro: él y su mascota van a estar alejados de ese mundillo. La causa: «Nos divertimos más en las competiciones deportivas». Por ello, se preparar para competir en Rastreo IGP, «una disciplina deportiva en la que se realizan pruebas de obediencia, rastreo y defensa». Además, le gustaría que su perro fuera campeón de España de belleza. «Este tipo de animales tienen mala fama porque se dice que son muy nervioso y destructores, pero Drago vive en un piso con una niña pequeña y no destroza nada», explica el granadino.

Él es quien se hace cargo de los entrenamientos del can, siempre ayudado por la Escuela de adiestramiento canino de Albolote D-13, que se dedica al entrenamiento tanto de perros para particulares como para competiciones profesionales. De hecho, cuando encontraron la droga se encontraban en medio de uno de esos entrenamientos de rastreo.

Pero, en lugar de buscar las piezas que su guía le estaba preparando para realizar el entrenamiento del día, un olor acaparó su atención, y no pudo más que buscarlo. Así, acabo rebuscando dentro de unos matorrales y encontrando un botín que su dueño pensó en un momento que se trataba de madera apilada debido al mal estado en el que se encontraba el hachís tras estar «varias semanas» escondida. «Es increíble que el perro haya sabido encontrarlo y dar con él cuando hace tanto tiempo que lo aprendió y llevaba mucho sin centrarse en la detección de drogas. Pero es que Drago es un fuera de serie«, dice.