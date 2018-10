Dotan a los juzgados de Caleta de nuevos letreros para orientar a los ciudadanos La Junta ha invertido cerca de 9.000 euros en esta señalización, que supone un primer paso de cara a la creación del demandado punto de información al ciudadano Y. HUERTAS GRANADA Miércoles, 3 octubre 2018, 00:41

El complejo judicial de la Caleta cuenta desde principios de verano con letreros informativos que permiten una mejor orientación al ciudadano. Este sistema de señalización corporativa «forma parte del plan de remodelación que se acomete en el edificio para ubicar todos los juzgados unipersonales», precisaron a IDEAL fuentes de la Delegación del Gobierno la Junta de Andalucía, que ha invertido alrededor de 8.800 euros en su instalación.

«Cuando la actuación global esté terminada se valorará cómo y dónde se organiza el punto de información para que sea operativo y eficaz para la ciudadanía», añadieron las fuentes del departamento que dirige Sandra García, quien en su día indicó a este diario que ese servicio, tan demandado por sindicatos como SPJ-USO, está previsto en un futuro.

«Los letreros en los exteriores de los edificios eran algo básico», consideró Antonio García, delegado de la citada organización sindical, que es mayoritaria en Justicia. No obstante, a juicio de este sindicato, la medida no es suficiente para una correcta orientación del justiciable, pues «el interior adolece de las mismas faltas que antes». «A diario se siguen produciendo despistes tanto de profesionales como de ciudadanos», aseveró, para insistir en la necesidad de que se ponga en marcha un punto de información al ciudadano «servido por un funcionario».

En este contexto, García recordó que en el complejo judicial de la Caleta se hallan la mayor parte de órganos unipersonales del Partido Judicial de Granada, así como que en un futuro habrá más -se mudarán a las oficinas de las últimas plantas los órganos civiles que quedan en Plaza Nueva-, por lo que ese servicio específico es esencial.

Por su parte, el juez decano del Partido Judicial de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, valoró como «muy positiva» la instalación de estos paneles que ponen 'nombre' a cada edificio. «Hace mucho tiempo que veníamos reclamando que hubiera algún tipo de señalización de los juzgados para que sirviera de orientación a los ciudadanos y supieran dónde tienen que dirigirse», recordó, pues antes no había ningún tipo de indicativo ni señal.

El magistrado reconoció no obstante que los flamantes letreros no han puesto fin a las situaciones de confusión de los justiciables. «Hay mucha gente que pregunta por juzgados concretos y eso no se arregla solo con la señalización», agregó, para coincidir con el sindicato en que hace falta «un servicio de atención, como los que hay en cualquier administración pública moderna».

Servicio necesario

En ese punto informativo los ciudadanos podrían solventar sus dudas consultando a un funcionario y no lanzarían preguntas al primero que pasa o a los agentes de la Guardia Civil que custodian la puerta de los juzgados. Rodríguez Alcázar espera que la creación de ese servicio tan necesario se produzca «lo antes posible».

Los carteles instalados numeran cada uno de los tres inmuebles que integran el complejo y uno de ellos -el de la parte central- indica además la ubicación del Registro Civil, algo que evitará a los usuarios dar más de una vuelta. Y es que las oficinas del Registro Civil se encontraban antes en el primer edificio del complejo -en el ala izquierda, si se mira de frente- y todavía había quien desconocía el cambio de emplazamiento.