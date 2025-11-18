Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las rotondas, junto a la Base Área de Armilla, por la que se volverá a circular con normalidad esta semana. Ideal

Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Las glorietas de la Base Militar y de la Avenida de Poniente de Armilla recuperarán la circulación después de haberse visto afectadas por las obras del metro

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Las obras de la prolongación sur del metro, en el tramo 1 de Armilla a Churriana de la Vega, se centran en esta semana en ... el fresado y aglomerado de las glorietas de la Base Militar y de Armilla, de manera que quedarán despejadas de obras y en servicio en su totalidad, dando así fluidez al tránsito de vehículos en dos intersecciones con alto volumen de tráfico.

