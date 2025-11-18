Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Las obras de la prolongación sur del metro, en el tramo 1 de Armilla a Churriana de la Vega, se centran en esta semana en ... el fresado y aglomerado de las glorietas de la Base Militar y de Armilla, de manera que quedarán despejadas de obras y en servicio en su totalidad, dando así fluidez al tránsito de vehículos en dos intersecciones con alto volumen de tráfico.

Los trabajos de fresado, iniciados este lunes, y de aglomerado, programados el miércoles y jueves, afectan a ambas glorietas, que son puntos importantes de tráfico urbano en las localidades de Armilla y Churriana de la Vega. Las actuaciones se llevarán a cabo con la colaboración entre la Consejería de Fomento, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, promotora de las obras de la prolongación Sur, y la Policía Local de ambos ayuntamientos, afectando al tráfico en la menor forma posible.

La glorieta de la Base Militar está situada en la intersección de la carretera de Alhama (A-338) con la calle Santa Lucía, por donde el metro accederá al entramado urbano de Churriana de la Vega. Durante las obras de la prolongación sur, dicha glorieta ha permanecido ocupada por los trabajos de ejecución de la plataforma tranviaria y con desvíos de tráfico que causaban molestias para los ciudadanos. En esta semana, los trabajos de aglomerado y señalización dejarán la glorieta libre de obras, de manera que se recupera el espacio de nuevo para la ciudadanía y mejora la fluidez del tráfico.

Avenida de Poniente con San Cayetano

En el término municipal de Armilla, la glorieta se sitúa en la intersección de la avenida de Poniente con la calle San Cayetano, justo en el kilómetro 0 de la prolongación sur, junto a la parada término de Armilla. Los trabajos de aglomerado se llevarán a cabo entre el miércoles 19 y jueves 20, con presencia de señalistas y cortes de tráfico que afectarán a las calles colindantes y al acceso al aparcamiento de la Plaza de la Constitución.

Durante poco más de tres horas del próximo jueves, los trabajos de aglomerado obligarán a cortar las calles Manuel Galera, San Cayetano, Alhambra y Alcazaba. Conscientes de las molestias que esto genera, los trabajos comenzarán a partir de las 9 de la mañana, evitando la hora punta de tráfico en la zona.

Trabajos avanzados

Las obras en el tramo 1 de Armilla y Churriana de la Vega se localizan a lo largo de todo el trazado, desde la avenida de Poniente en Armilla, la carretera de Alhama, Santa Lucía y la calle San Ramón hasta la salida hacia La Gloria y el municipio de Las Gabias. En estos momentos, y una vez finalizados los trabajos principales de reposición de servicios afectados y acerados, se están poniendo vías a lo largo de la calle San Ramón. En la calle Santa Lucía, junto al Parque de la Paz, los trabajos están más avanzados y una vez terminada la plataforma de vía, ya han empezado los trabajos de urbanización que devolverán la zona a los peatones, ya que en este tramo no volverán a pasar los vehículos motorizados.

Además, en el tramo 2, de Churriana de la Vega a Las Gabias, también se pueden apreciar los avances en el intercambiador de La Gloria, junto al río Dílar, en el vial del Machuchón y en término municipal de Las Gabias, donde la prolongación sur del metro finaliza en la Plaza estación de Tranvías.

Las obras de la expansión del metro de Granada, que gestiona la Consejería de Fomento a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, tienen un presupuesto de ejecución de 87 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation, para una ampliación de casi cinco kilómetros de longitud que prevé generar una demanda de viajeros adicional de dos millones de pasajeros al año. Esta prolongación dará servicio a más de 50.000 vecinos de la Vega granadina, a los que habrá que sumar la accesibilidad de otros municipios gracias a la construcción de un intercambiador y un aparcamiento disuasorio en el conocido paraje de La Gloria.