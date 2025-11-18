Dos noches, dos universos: De la elegancia cubana al rock urbano español

Granada se prepara para cerrar noviembre envuelta en música, carisma y ese magnetismo que sólo los grandes escenarios pueden concentrar. La Sala Aliatar —epicentro de ... la escena cultural más vibrante de la ciudad— ha programado dos noches consecutivas donde la emoción será protagonista.

La elegancia sonora de Cuba llega a Granada Leoni Torres

Hay artistas que no solo cantan: cuentan historias. Leoni Torres, vocalista, compositor y productor, es uno de ellos. Icono de la música cubana contemporánea y creador de melodías reinterpretadas por figuras como Marc Anthony, Jennifer López, Maluma o Gente de Zona, su nombre ya es sinónimo de sofisticación tropical y éxito global.

Su ascenso internacional, respaldado por la prestigiosa Magnus Media —la agencia fundada por Marc Anthony—, confirma lo que su público ya sabía: Leoni es una estrella hecha de sensibilidad, ritmo y una honestidad artística que traspasa fronteras.

Cada canción es un puente hacia lo que él mejor sabe narrar: amor, diversión y la esperanza que se cuela entre los acordes como una luz cálida al atardecer. Granada podrá disfrutarlo en directo el 27 de noviembre, a las 20:30 horas, en Sala Aliatar. Una cita que promete ser íntima, magnética y absolutamente inolvidable. Consigue tus entradas a un precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL

El espíritu de Estopa renace sobre el escenario A Toda Pastilla

El día siguiente, la ciudad cambia de piel para abrazar las texturas del barrio, la rumba descarada y el rock urbano que definió a toda una generación. Llega A Toda Pastilla, el tributo más fiel y vibrante a Estopa: una propuesta capaz de desatar nostalgia y energía a partes iguales.

Desde los clásicos eternos —Tu Calorro, Vino Tinto, Cacho a Cacho— hasta los himnos más recientes —Pastillas para Dormir, Fuego—, este espectáculo es una oda a dos décadas de canciones que marcaron nuestra memoria colectiva.

La puesta en escena, tan precisa como un editor de moda preparando una portada, se combina con un sonido impecable y una fuerza interpretativa arrolladora. Lo que sucede en sus conciertos no es solo música: es celebración, catarsis, una fiesta en mayúsculas. A Toda Pastilla (Tributo a Estopa) tomará la Sala Aliatar el viernes 28 de noviembre, a las 21:00 horas. Una noche para cantar, sentir disponible a un precio muy especial si adquieres tus entradas en la plataforma de planes de IDEAL, Oferplan.