Los dos días que cambiará el tiempo en Granada: hará más calor y lloverá

La llegada del otoño meteorológico ha sido una realidad en las últimas jornadas para gran parte del territorio nacional. Temperaturas que han descendido ostensiblemente, tanto ... en sus valores máximos como mínimos, y lluvias ocasionales o persistentes en diversas partes del país.

En este sentido, Andalucía no ha sido una excepción, más bien al contrario. Y el caso de Granada así lo pone de manifiesto, ya que el viernes pasado por ejemplo, se alcanzaron únicamente los 6 grados de mínima y los 17 de máxima, valores propios de la época en la que nos encontramos.

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología, en su previsión para la capital granadina y la provincia, vislumbra para la semana que viene un cambio del tiempo que, en primer lugar, va a afectar a los termómetros. Tanto es así, que parece ser que llegaremos de nuevo a los 28 grados. Será el próximo jueves, según el citado portal.

La Aemet, además, habla también en sus previsiones de posibles lluvias para otra jornada de la semana entrante, en concreto el viernes, con hasta un 95% de probabilidades en Granada capital. Mismo porcentaje y temperaturas, más o menos, para la comarca de Guadix y la de Loja. Cabe destacar que para el viernes, eso sí, las temperaturas máximas descenderán 3-4 grados respecto al jueves.