Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
os dos días que cambiará el tiempo en Granada: hará más calor y lloverá.

Los dos días que cambiará el tiempo en Granada: hará más calor y lloverá

Estos son los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología para la semana que viene

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

La llegada del otoño meteorológico ha sido una realidad en las últimas jornadas para gran parte del territorio nacional. Temperaturas que han descendido ostensiblemente, tanto ... en sus valores máximos como mínimos, y lluvias ocasionales o persistentes en diversas partes del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  3. 3 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  4. 4 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  5. 5 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  6. 6

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  7. 7 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  8. 8 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
  9. 9 El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España
  10. 10 Granada saca a la venta la última parcela de los Oestes, que puede albergar casi 100 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los dos días que cambiará el tiempo en Granada: hará más calor y lloverá

Los dos días que cambiará el tiempo en Granada: hará más calor y lloverá