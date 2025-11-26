Dos detenidos en Granada por estafar y explotar laboralmente a extranjeros en situación irregular
Los presuntos autores son un hombre y una mujer de 55 y 45 años de edad respectivamente a quienes se les han imputado los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, estafa, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores
C. L.
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:25
Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte de Granada a un varón de 55 años de edad y a una mujer ... de 45 como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, estafa, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores tras haber recibido varios pagos de sus víctimas por gestiones para su regularización que no se realizaron, por haber realizado presuntamente empadronamientos falsos y por haberlos empleado presuntamente como mano de obra sin legalizar, entre otras conductas. La investigación se ha llevado a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo. Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
La investigación por estos hechos comenzó el pasado mes de agosto, cuando se recibió una denuncia por un presunto delito de hurto. En dicha denuncia el detenido manifestó haber perdido una serie de productos de peluquería que guardaba en un almacén, culpando de la desaparición de los mismos a un ciudadano extranjero que tenía allí alojado.
Así mismo, los policías averiguaron que la víctima había llegado a pagar más de 5.000 euros a su arrendador y una empleada suya por una serie de trámites con la finalidad de regularizar su situación. El primer trámite fraudulento consistía en el empadronamiento en distintos domicilios, constatándose que estos inmuebles se encontraban ocupados por los presuntos autores y arrendados con contratos fraudulentos.
Por otra parte, los investigadores pudieron acreditar que las víctimas también realizaban trabajos de diversa índole para el ahora detenido, sin poseer la acreditación necesaria y sin estar amparados por un contrato laboral. Igualmente, los policías averiguaron que esta forma de actuar se había repetido con varias personas, también en situación irregular, llegando incluso a convivir compartiendo el mencionado almacén.
Por todos estos hechos los detenidos han sido imputados por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, estafa, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.
Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.
