Área de Extranjería de la Policía Nacional en Granada. Ideal

Dos detenidos en Granada por estafar y explotar laboralmente a extranjeros en situación irregular

Los presuntos autores son un hombre y una mujer de 55 y 45 años de edad respectivamente a quienes se les han imputado los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, estafa, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores

C. L.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:25

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte de Granada a un varón de 55 años de edad y a una mujer ... de 45 como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, estafa, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores tras haber recibido varios pagos de sus víctimas por gestiones para su regularización que no se realizaron, por haber realizado presuntamente empadronamientos falsos y por haberlos empleado presuntamente como mano de obra sin legalizar, entre otras conductas. La investigación se ha llevado a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo. Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

