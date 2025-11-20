Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras de la llegada del AVE a Almería. J. M. ROMAN

Dos años para resolver el 'agujero negro' del Corredor Mediterráneo

La conexión entre Granada y Almería sigue pendiente de una solución que adapte la infraestructura actual y asegure el tráfico de mercancías

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:45

La Granada-Almería es uno de esos tramos seguidos por la mala fortuna. Desde que en 2008 se anunciara la primera partida para estudiar su adaptación a la alta velocidad en relación con el Corredor Mediterráneo, la línea no levanta cabeza hasta el punto de que aún no existe una solución definitiva. El Gobierno adjudicó un estudio integral que promete resolver los problemas de desnivel y de trazado que presenta la conexión, una fórmula que no estará culminada al menos hasta dentro de dos años, según detalló a finales de 2024 el Ministerio de Transportes.

Con este contexto, no resulta sorprendente que #QuieroCorredor haya calificado el tramo como el 'agujero negro' del Corredor Mediterráneo. El colectivo denunciaba en el informe emitido ayer que daba la peor nota al enlace al desconocerse cuándo estaría terminado el estudio, cuándo arrancarían las obras y cuándo estarían concluidas.

El Corredor Mediterráneo

¿Qué es?

Un conjunto de líneas ferroviarias que discurrirá desde la frontera francesa hasta Algeciras, las cuales se pueden utilizar para el transporte de pasajeros y mercancías

La situación actual

Ancho internancional

Ancho ibérico

Tercer carril

Cambiador ancho de ejes

En obras o en pruebas

En obras o en pruebas

En obras o en pruebas

Conexión Granada-Antequera

Situación actual

Granada: pendiente integración del ferrocarril en la ciudad

Variante de Loja

Primer tramo en obras, segundo iniciando las obras y tercero licitado

Perpignan

Girona

Barcelona

Tarragona

Castellón

Valencia

Alcoi

Alicante

Murcia

Moreda

Loja

Cartagena

Granada

Almería

Málaga

Algeciras

Conexión Granada-Almería

Situación actual

Los trenes circulan

por vía única de ancho ibérico (1668 mm) sin electrificar.

Proyecto adjudicado

1,668 m

El objetivo del

Corredor Mediterráneo

Doble plataforma de ancho internacional, con dos vías para cada sentido de circulación, para separar trenes de mercancías aumentando su capacidad

Ancho internacional

1,43 m

C.J.V.

La incógnita no es nueva. Es la norma en un tramo que en 2010 pareció ver la luz cuando Fomento avanzó una inversión de 2.500 millones para realizar un nuevo trazado de 190 kilómetros entre las dos ciudades andaluzas que permitiría el paso de trenes de alta velocidad tanto de viajeros como de mercancías. La crisis, sin embargo, se llevó por delante la propuesta, que fue desechada en 2017 con Íñigo de la Serna al frente del ministerio.

En 2018, ya con el ministro Ábalos en Fomento, se anunció un nuevo estudio funcional. Aunque el responsable no lo dijo abiertamente, la fórmula sería mucho más barata al no implicar la construcción de una nueva línea, sino la adaptación de la ya existente. Lo que sí hizo el dirigente fue condicionar el inicio de las obras a la puesta en servicio de la conexión entre Almería y Murcia para evitar el aislamiento padecido por Granada antes de la llegada del AVE.

Nuevo estudio

Hace tres años, se presentó los resultados del estudio, que fijaba el cambio a ancho internacional, la ampliación de los gálibos, la supresión de los pasos a nivel, la electrificación de la vía, la extensión de los apartaderos a 750 metros de longitud y la instalación de los sistemas de señalización y comunicaciones europeos gracias a una inversión de 615 millones. Lo más destacado era que el ministerio abría la puerta a realizar Abría la posibilidad además de estudiar variantes de trazado en los tramos Iznalloz–Moreda; Moreda–Huélago; Huélago–Benalúa; y Fiñana–Gérga para rebajar los tiempos de viaje, que iban desde 1h y 36 minutos con los cambios o 1h y 56 minutos sin ellos.

La última sorpresa negativa, sin embargo, llegó a finales de 2023. Como desveló IDEAL, el proyecto del tramo Riofrío de la variante de Loja desveló que el 'bypass' sería de uso exclusivo para viajeros porque el nivel de las rampas no era el adecuado para las mercancías. Esto tuvo consecuencias para el Corredor Mediterráneo a su paso por la provincia y para la Granada-Almería, un tramo que destaca desde siempre por presentar un fuerte desnivel.

El Gobierno avanzó entonces que lanzaría un estudio para adaptar la infraestructura entre Bobadilla y Almería, lo que hizo finalmente en noviembre de 2024. Transportes se dio tres años para resolver el problema, un plazo del que ya ha consumido uno. Óscar Puente reconoció ayer que el ministerio está trabajando «al 100%» en el Corredor Mediterráneo, lo que incluye a la solución entre las dos ciudades andaluzas. Sin embargo, evitó poner fecha a la puesta en funcionamiento de la línea, lo que mantiene en la incógnita el tramo.

