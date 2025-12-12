El domingo llegan las tormentas a Granada con una DANA: horas clave y zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa sobre la llegada de una DANA a las inmediaciones del Golfo de Cádiz. Una situación que hará ... que la lluvia vuelva a la provincia de Granada, con un aviso meteorológico de nivel amarillo activo durante la mayor parte del fin de semana por posibles fenómenos costeros en el litoral.

Dicha alerta permanecerá activa todo el sábado, que será una jornada en la que desde por la mañana los cielos lucirán cubiertos de nubes. Eso sí, no se esperan lluvias durante la mayor parte de día, pudiendo darse únicamente por la noche en la costa de Granada y algunos puntos de la Alpujarra. En cuanto a las temperaturas, estas serán suaves durante toda la jornada, con máximas en torno a los 17 grados y mínimas alrededor de los 6.

El domingo los efectos de la DANA serán más notorios. Desde la madrugada habrá lluvias y tormentas que afectarán a la totalidad de la provincia de Granada y, además, se mantendrá activo el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 15:00 horas.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para la madrugada del domingo. Ideal

Ya durante el día las lluvias serán más débiles, aunque lo más probable es que llueva hasta la noche. Las precipitaciones serán más intensas en el norte y este de la provincia. Y a esto se suma una ligera bajada de las temperaturas tanto en sus valores máximos como en los mínimos.

¿Seguirá lloviendo la próxima semana?

De cara a la próxima semana la situación no será muy diferente a la del domingo. La lluvia continuará siendo la protagonista durante el lunes y las temperaturas seguirán bajando todavía más, quedando las máximas por debajo de los 15 grados y las mínimas cercanas a los 0.

El martes lloverá más que el lunes y hará más frío. Las máximas bajarán hasta los 10 grados y las mínimas quedarán ligeramente por encima de los 0 grados. La cota de nieve, además, bajará hasta los 1.200 metros, por lo que podrían darse nevadas en varios municipios de la provincia. De cara al miércoles el episodio de lluvia e inestabilidad llegaría a su fin y las temperaturas volverían a subir.