Doctora Carmen Huertas, el arte en sus manos

La Doctora Carmen Huertas Bueno es cirujano plástico miembro de la SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica), siendo especialista de reconocido prestigio nacional e internacional en Cirugía Plástica Estética | La honestidad y una sólida preparación quirúrgica son sus cartas de presentación. R. I. GRANADA Sábado, 28 julio 2018, 02:09

La doctora Carmen Huertas se define como una enamorada del arte en todas sus facetas. Por eso, se decantó por esta rama de la Medicina. Tras formarse en Granada con un expediente brillante eligió el Hospital Ramón y Cajal para realizar la especialidad de Cirugía Plástica y Reparadora.

Al finalizar su formación en su tierra natal abrió su primera clínica. Nació en Lopera y fue en la capital jienense donde comenzó su andadura profesional. En concreto, en la Avenida Madrid 66 atiende a sus clientes desde hace 25 años. Dos años después dio el salto a Granada donde cuenta con unas modernas instalaciones en la calle Arabial, 54 Portal D 1ºA. Desde entonces atiende ambas clínicas.

En sus experimentadas manos confían hombres y mujeres con todo tipo de necesidad. En la consulta encuentra una doctora muy cercana que atiende personalmente. La relación entre el paciente y cirujano plástico se basa en la confianza. La doctora Bueno se ocupa de explicar detalladamente cada procedimiento como garantía de satisfacción al final del proceso. «Considero que es muy importante que no se pierda la relación médico paciente» comenta la doctora que ha hecho del trato cercano con sus pacientes su mayor aval. «Para hacer un diagnóstico correcto es fundamental ver y conocer al paciente, realizándole un seguimiento continuo».

Su objetivo es mejorar la vida de sus pacientes, realiza patología mamaria (aumento, reconstrucción, reducción, etc.); tratamientos conservadores de medicina estética (botox, liftin, colágeno,…) liposucciones, abdominoplastias, cirugía genital, contorno de brazos, cirugía facial, etc. «En nuestro caso, nos ocupamos del embellecimiento de la cubierta corporal, repercute en el bienestar de los pacientes y yo me siento encantada con mi trabajo porque le devolvemos la felicidad».

Resultados

Su filosofía en la cirugía estética facial es conseguir naturalidad en los resultados, delicadeza y precisión en la ejecución y meticulosidad en el diagnostico y planificación. De esta manera, tanto el lifting facial como la blefaroplastia o la rinoplastia, se convierten en cirugías que no suponen cambios exagerados en el paciente y simplemente corrigen aquellos factores que lo precisan y desean. Una de las más demandadas es el lifting facial, una cirugía estética que consigue el rejuvenecimiento facial eliminando las arrugas de la piel con resultados muy positivos. El objetivo del lifting facial es volver a tener la firmeza deseada en la cara y cuello. Otra cirugía muy solicitada es la de labios o queiloplastia, una intervención de cirugía estética facial que permite mejorar la belleza y armonía del rostro mediante el aumento o reducción del volumen de los labios. También corrige posibles defectos o alteraciones congénitas o adquiridas.

La blefaroplastia o cirugía de párpados es una técnica de cirugía estética que consiste en la eliminación de grasa y del exceso de piel de los párpados superiores e inferiores.

En la cirugía estética de senos consiguen una mama de forma natural, mantiendo la armonía con el torso y el resto del cuerpo. La búsqueda de la naturalidad es esencial en la estética, belleza y elegancia de la mujer. «Tenemos una amplia experiencia de más de 25 años en la utilización de implantes mamarios de silicona en la mamoplastia de aumento de senos o con grasa propia. Esto permite ofrecer a nuestros pacientes intervenciones poco molestas, de rápida recuperación y elevado índice de satisfacción».

La Cirugía Estética es una parte de los tratamientos que ofrece la Cirugía Plástica. La Doctora Carmen Huertas Bueno, doctora Cum Laude, como especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética pertenece a las principales asociaciones de cirujanos plásticos y estéticos SECPRE. Sus manos expertas y el trato cercano con el paciente la han convertido en todo un referente dentro de esta especialidad.