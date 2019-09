«Nos dispararon dos veces y no fue por nada vinculado a la marihuana» Avenida de América de Santa Fe, donde sucedieron los hechos / . ALFREDO AGUILAR Habla una de las víctimas del suceso de Santa Fe JOSÉ RAMÓN VILLALBA Jueves, 26 septiembre 2019, 00:40

Una de las víctimas del suceso registrado el domingo en Santa Fe habló ayer con IDEAL para dejar claro que el desencuentro no fue fruto de nada que tenga que ver con la marihuana. «Yo estaba con mi marido en el coche y nos dispararon dos veces, aunque no nos alcanzaron. Nos señalaron a nosotros sin saber por qué pero no fue por nada vinculado con la marihuana. Nos tocó a nosotros como si le hubiera tocado a cualquier otra persona», comenta Laura, nombre ficticio de esta persona que presentó la correspondiente denuncia en dependencias de la GuardiaCivil tras lo ocurrido el domingo por la noche en el bulevar de la avenida de América de Santa Fe.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido y tratar de identificar a los autores de los disparos.

«A nosotros nos pilló este problema allí, donde teníamos el coche aparcado.Veníamos de comprar un horno de segunda mano y nos encontramos con este problema», reitera.