Impacto en la puerta del taxi que sufrió los disparos la madrugada de este lunes IDEAL

Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana

El conductor advirtió los impactos cuando trasladaba a un cliente, pero no percibió lo sucedido hasta que vio las marcas en el vehículo

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:01

Disparan con perdigones en la Chana a un taxi de Granada. Los hechos sucedieron a las dos de la madrugada del domingo al lunes, en ... la rotonda de la Circunvalación de la Encina. Al parecer, según ha explicado el presidente de la gremial, Juan José López, los tiros se produjeron desde el balcón de una vivienda cuando el conductor cumplía un servicio con una cliente dirección Bobadilla.

