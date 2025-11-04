Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana

Disparan con perdigones en la Chana a un taxi de Granada. Los hechos sucedieron a las dos de la madrugada del domingo al lunes, en ... la rotonda de la Circunvalación de la Encina. Al parecer, según ha explicado el presidente de la gremial, Juan José López, los tiros se produjeron desde el balcón de una vivienda cuando el conductor cumplía un servicio con una cliente dirección Bobadilla.

El afectado escuchó un ruido en el vehículo, pero creyó que había sido un golpe sin más. No alertó de lo ocurrido hasta que vio las marcas en la puerta del taxi. Son cuatro los impactos de bala que se pueden observar en el lateral del coche. El conductor, por su parte, asegura que acudió al día siguiente a denunciar los hechos ante la Policía Nacional.

El presidente de la gremial ha insistido en el complicado fin de semana que han vivido, por los impactos de huevos a sus vehículos en puntos de la capital como Albaicín o Centro y la rotura de un cristal en Norte. «No entendemos la moda de tirar estos objetos o disparar contra nuestros vehículos», ha lamentado, al tiempo que ha alertado del peligro de estas prácticas. «Si los perdigones dan en el cristal podrían haber resultado heridos el conductor o la cliente», ha denunciado Juan José López.

No es la primera vez que la gremial del taxi sufre estos hechos. Tres conductores fueron disparados hace justo un año entre el túnel de San Lázaro y Doctor Olóriz. Entonces los disparos ocurrieron a plena luz del día, cuando los conductores esperaban a que el semáforo se pusiera en verde para continuar con la circulación. Un individuo se dedicaba a tirotear a los vehículos desde una vivienda y ocasionó la rotura de las lunas de los vehículos.