Disfruta de la 'vuelta al cole' con Granaita

El parque comercial ofrece gran cantidad de actividades para hacer más amenos los primeros fines de semana del curso

Las primeras semanas del curso escolar pueden ser para mucho las más complicadas, el volver a tener unos horarios marcados, madrugar, las tareas de clase… Resulta difícil para pequeños y mayores. Por esto, es importante que los fines de semana sean un momento de desconexión y disfrute. En Granaita han valorado esto, y así, todos los fines de semana de este mes están repletos de actividades para que los más pequeños disfruten y carguen las pilas jugando y divirtiéndose.

Para los días 21, 22, 28 y 29 de septiembre, el parque comercial tiene ya listas sus propuestas, en todas estas fechas se llenarán de diversión con los mejores experimentos, un taller de robótica, makey makey, realidad virtual… Además, para el día 21 cuenta con una actividad especial, un torneo de Pokemon Ultrasol y Pokemon Luna, con un meet and greet con Pikachu incluido. Durante los días mencionados, el parque oferta estas actividades desde las 17 hasta las 21 horas.

Además, el día 28 de septiembre también tienen preparada un divertidísima mañana con un torneo de fútbol infantil, para este, contarán con cuatro campos de césped artificial. Tendrá lugar de 11 de la mañana a 13 horas, y es posible apuntarse hasta una hora antes del torneo.

Si lugar a dudas, septiembre va a ser un mes cargado de diversión en Granaita, pero esto no es todo. No contentos con amenizar la vuelta al cole, ya se están preparando para la gran celebración que trae consigo el mes de octubre: Halloween. El día del terror será temática de actividades y juegos, y contarán para la fecha marcada con un pasaje del terror que no dejará a nadie indiferente…

Para más información sobre talleres o actividades, se puede visitar la página web de Granaita, o visitar sus instalaciones. El horario de tiendas es de lunes a sábado y festivos de apertura comercial de 10h. a 22h. La zona de restauración está abierta todos los días del año: de domingo a jueves de 9h. a 00:30h. Viernes,sábados y vísperas de festivos de 9h. a 01:30h.