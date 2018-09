En directo | Normalidad en las primeras horas de huelga en el metro de Granada

9:16 HORAS: En la parada de la Hípica, una usuaria pregunta al personal de seguridad: «¿Cada cuánto son los servicios mínimos?» Un trabajador de información comentaba en la estación de Recogidas que es la pregunta más recurrente hoy. Dice que todo va con normalidad. Los trenes están cumpliendo el horario previsto. Sobre seguimiento de la huelga, no hay datos por el momento. A las doce, la protesta tendrá como epicentro la avenida Andaluces, donde está convocada una manifestación de los trabajadores. Está por ver cómo afecta al metro la salida de la marcha que llegará a la sede de la Junta de Andalucia en Gran Vía.

9:09 HORAS: Pasajeros comentan sentados en el Metro en dirección Albolote que no esperaban cogerlo porque pensaban que la huelga general no incluía servicios mínimos. Tampoco tienen muy claro cuándo termina el periodo reivindicativo y las causas del paro.

9:01 HORAS: Marta y Susana esperan sentadas en un banco de la estación de Méndez Núñez. La primera sabía que había huelga y servicios mínimos a través de la aplicación de móvil del Metro y añade que ha preferido esperar al metro antes que coger un autobús porque está acostumbrada a este medio de transporte. «No sé cómo funciona el autobús», reconoce entre risas. La segunda apunta que no tenía ni idea de la huelga, pero reconoce que el metro estaba tardando «más de lo normal» y «más lleno que de costumbre». Ambas comentan que desconocen los motivos de la huelga, aunque Susana ha oído que los trabajadores del Metro exigen «más salario», pero no tiene muy claro qué es lo que reivindican. Marta comenta que es una forma peculiar de llamar la atención durante el primer aniversario del Metro.

8:56 HORAS: Hay cierta confusión entre los viajeros. Pocos están al tanto de la huelga y desconocen las reivindicaciones de los trabajadores. Estos abandonaron la mesa de negociación con Avanza, la concesionaria de la explotación del metro, para lograr un convenio colectivo, una subida salarial y el cómputo de los descansos obligatorios como horas de trabajo. También hay cierta confusión entre los paros parciales del lunes y miércoles y la jornada de hoy. Un viajero argumentaba que hoy, día de la huelga total, se va a notar menos. En los paros parciales la frecuencia de paso era de 22-25 minutos. Hoy es de 15.

8:55 HORAS: Hoy, primer aniversario del metro, caducan las tarjetas semiflexibles que se adquirieron hace un año.

8:48 HORAS: Mari Carmen espera al bus en Camino de Ronda para ir a la universidad, donde estudia Educación Infantil: «Hoy hay más gente de lo habitual en la parada, supongo que por la huelga del Metro».

8:46 HORAS: Los pasajeros entran y salen a la estación de Méndez Núñez de forma fluida.

8:42 HORAS: El metro se aproxima a su segunda hora punta con total normalidad. Se está cumpliendo el tiempo de paso previsto en las pantallas de información, que ronda entre los 14 y los 17 minutos. Los viajeros más previsores han salido antes de casa para evitar problemas. Lo contaba Álvaro, estudiante universitario, en la estación de Recogidas: «Desde que empezó el curso ha habido protestas. No se nota mucho, solo que tienes que salir un poco antes». Junto a él, en un banco, Anabel y Manu decían no estar al tanto de la huelga: «¿Entonces no pasan trenes?», preguntaba él. Es una de las cuestiones que más se dejan oír en la entrada a las paradas. Los trenes sí circulan, en servicios mínimos, pero aumenta la frecuencia de paso.

8:37 HORAS: El Metro llega a Méndez Núñez con plena ocupación.

8:31 HORAS: Mientras la huelga apenas se deja notar en el metro -al menos en lo relativo a usuarios esperando en las paradas y afluencia en el interior de los vagones- algunos autobuses viajan hasta los topes. Es el caso del U3 que pasadas las 8.20 circulaba por Camino de Ronda en dirección PTS. Usuarios como Victoria, estudiante de Enfermería, han optado por el bus. «He preferido no arriesgarme», señala.

8:28 HORAS: Dos revisores suben en la Estación de Autobuses y comprueban los billetes de las 50 personas que viajan en dirección Armilla. No detectan ninguna irregularidad, todo en orden.

Metro en la estación de Hípica. / JAVIER MORALES

8:23 HORAS: Así se aproxima al Centro el último tren que salió desde Armilla. Imagen habitual de pasajeros, una vez que ha terminado la 'tanda' de entrada a los institutos y toman el testigo los más 'peques'.

8:19 HORAS: Mari Carmen Sevilla, pasajera: «Hoy va bien, a veces sí que tarda algo más, por ahora es normal. Al pasar cada más tiempo se acumula más gente pero ayer a esta hora iba más lleno que hoy. Creo que hay gente que ha optado por el autobús al pensar que la huelga apenas tendría servicios».

El metro a la altura de Cerrillo de Maracena. / ROSA SOTO

8:16 HORAS: Noemí, turista desde Motril, ha cogido por primera vez el Metro en Albolote, y desconocía que hubiera huelga. No han notado nada irregular en el servicio. En la estación de Maracena en sentido Albolote suben otras 10 personas.

8:12 HORAS: La Circunvalación y los accesos al PTS, con importantes retenciones. (CONSULTA EL ESTADO DEL TRÁFICO EN DIRECTO AQUÍ).

8:10 HORAS: Unas 30 personas se suben al tren en Albolote. El conductor dice que todos los trabajadores del Metro están cumpliendo con la huelga y que los ciudadanos se han adaptado a los servicios en solidaridad.

7:55 HORAS: La jornada de huelga en el metro de Granada ha superado su primera hora con total normalidad. El tiempo medio de espera para subir a los trenes ronda los 15 minutos previstos en el plan de servicios mínimos del 50%.

A las siete y media de la mañana, la parada de Recogidas apenas reunía a una docena de viajeros que esperaban al metro. Fueron más los que se apearon, por lo que el vagón no ha llegó ni a un 50% de su capacidad. Entre las paradas más concurridas, las de Palacio de Deportes en sentido Albolote, con una veintena de viajeros a la espera de subir al metro. En la otra cara de la moneda, paradas vacías como la situada frente al centro comercial Nevada.

Muchos de ellos desconocen que el metro celebra su primer aniversario con una huelga precedida de cinco paros parciales. Así lo reconocía Silvia, trabajadora del hospital, que decía llevar «algún tiempo» sin coger el metro. Más que por la huelga, se quejaba de que los fines de semana no puede ir a trabajar en metro: entra a las ocho y el servicio, explica, comienza a las 7.30.

Otras dos usuarias sí opinaban que la huelga puede ser un «fastidio» en la jornada de hoy, pero decían no haber notado nada más allá del retraso de seis minutos en la llegada del tren con respecto a la frecuencia habitual en horas punta. Los trenes circulan con un cartel de servicios mínimos y en las pantallas informativas aparece la frecuencia de paso de alrededor de 15 minutos.

7:50 HORAS: Joaquín Vázquez, trabajador de la base aérea de Armilla: «Es la primera vez que cojo el metro en Albolote, no he notado un retraso excesivo, sí 20 minutos. Noto más gente porque hay menos trenes y se acumulan. Estaba informado de que había huelga, de que era de 24 horas lo desconocía».

7:39 HORAS: Comenzamos el seguimiento en directo de la jornada de huelga en el metro de Granada.