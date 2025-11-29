En directo | Encendido de las luces de Navidad en Granada

El Ayuntamiento de Granada da inicio de las celebraciones de Navidad este sábado, 29 de noviembre, en una jornada en que tiene lugar el gran ... encendido del alumbrado, que viene acompañado de un espectáculo a las 20,00 horas de la mano del bailaor Agustín Barajas, que combina danza y villancicos granadinos.

El encendido está acompañado por la presencia de coros repartidos por distintos puntos del centro de la ciudad, desde la Plaza Bib-Rambla, Puerta Real, la calle Zacatín y Fuente de las Batallas, donde formaciones integradas mayoritariamente por jóvenes interpretan repertorios tradicionales y contemporáneos que aportan un ambiente festivo y participativo a toda la jornada.

A las 20,30 horas, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, acompañada de la Asociación Inteligencia Límite, activa el botón que marca oficialmente el inicio de la Navidad en Granada, un acto que este año se ve reforzado con la instalación de una gran portada decorativa que marca la entrada a los columpios y está alineada con la Carrera de la Virgen, convirtiéndose en un punto emblemático de bienvenida.

Este año, la capital contará con 2.458.956 puntos de luz LED instalados entre el centro y los barrios, reafirmando su apuesta por una iluminación más sostenible, eficiente y ampliamente distribuida por toda la ciudad, según ha detallado este viernes el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La Plaza del Carmen acogerá su espectáculo de con luces y villancicos tradicionales a las 19,00, las 20,00 y las 21,00 horas todos los días. Los horarios de la iluminación son en el centro a las 18,30 hasta las 1,00 horas, excepto viernes, sábado y víspera de festivo que será hasta las 3,00 horas y días de Nochebuena y Nochevieja hasta las 5,00 horas.

En los barrios a las 18,30 hasta las 00,00 horas, excepto viernes, sábado y víspera de festivo que será hasta las 1,00 horas y días de Nochebuena y Nochevieja hasta las 3,00 horas.

La fecha elegida para el alumbrado de la Navidad ha sido consensuada con el Centro Comercial Abierto de Granada, en la línea de la experiencia del pasado año, cuando el adelanto del encendido navideño «se tradujo en un notable impulso al comercio local y en un mayor flujo de visitantes al centro histórico durante el fin de semana previo al puente de la Constitución», precisaron en su día desde el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Con esta programación, el Ayuntamiento busca «potenciar la actividad económica, favorecer el turismo de proximidad y ofrecer a granadinos y visitantes una experiencia festiva y luminosa que sirva de antesala a las celebraciones navideñas». El encendido navideño supondrá el punto de partida de una programación cultural y de ocio que se desarrollará durante las próximas semanas y que incluirá actividades para todos los públicos en distintos puntos de la ciudad.