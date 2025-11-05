Diputación visita dos plantas de valorización energética de Reino Unido para el modelo sostenible

El diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, acompañado por técnicos del área, ha realizado una visita a las plantas de valorización ... energética de Lostock y Greatmoor, en el Reino Unido. El objetivo ha sido conocer de primera mano el funcionamiento de estas instalaciones de última generación, que transforman los residuos no reciclables en energía eléctrica y térmica, contribuyendo a la reducción del vertido y al cumplimiento de los objetivos europeos de sostenibilidad.

Mancilla ha subrayado la importancia de esta experiencia para la provincia de Granada, donde actualmente el 60% de los residuos municipales generados se destina a vertedero, una cifra muy por encima del 10% máximo permitido por la normativa europea y nacional para el año 2035. «Para poder cumplir con los objetivos de reducción del vertido marcados por la Ley de Residuos, será necesario incorporar en el futuro una instalación de valorización energética que permita tratar los rechazos procedentes de las plantas de recuperación y reciclaje», ha señalado.

Durante la visita, los representantes de la Diputación han podido analizar los procesos de recepción, tratamiento y aprovechamiento energético de los residuos, así como las medidas ambientales y de control de emisiones que garantizan la sostenibilidad de estas instalaciones. Ambas plantas son referentes en Europa en materia de gestión eficiente de residuos, al combinar la recuperación energética con un riguroso cumplimiento de la normativa ambiental.

La Diputación de Granada está realizando un importante esfuerzo en la mejora de las instalaciones de reciclaje y recuperación, especialmente en el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales. No obstante, los responsables técnicos del área reconocen que las tecnologías actuales de reciclado no son suficientes para alcanzar los niveles exigidos por la legislación. Por ello, la institución provincial ha comenzado ya los estudios previos para la implantación de una planta de valorización energética en la provincia, con el fin de cerrar el ciclo de gestión de los residuos y reducir al mínimo el vertido.

Este tipo de instalaciones no solo contribuyen a la protección del medio ambiente, sino que también representan una oportunidad para la generación de energía renovable y empleo local. En palabras del diputado, «apostar por la valorización energética significa avanzar hacia una economía más circular, donde los residuos dejen de ser un problema y se conviertan en un recurso capaz de generar riqueza y sostenibilidad».

Con esta iniciativa, la Diputación de Granada reafirma su compromiso con la transición ecológica, el cumplimiento de los objetivos normativos y el fomento de la economía circular en la provincia. La visita a Lostock y Greatmoor constituye un paso más en el camino hacia un modelo de gestión integral de residuos que combine la eficiencia ambiental con el desarrollo económico y social del territorio.