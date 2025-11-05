Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Diputación visita dos plantas de valorización energética de Reino Unido para el modelo sostenible

El diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, ha destacado que apostar por estos sistemas «significa tender hacia una economía más circular, donde los rechazos dejen de ser un problema y se conviertan en un recurso»

Ideal

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

El diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, acompañado por técnicos del área, ha realizado una visita a las plantas de valorización ... energética de Lostock y Greatmoor, en el Reino Unido. El objetivo ha sido conocer de primera mano el funcionamiento de estas instalaciones de última generación, que transforman los residuos no reciclables en energía eléctrica y térmica, contribuyendo a la reducción del vertido y al cumplimiento de los objetivos europeos de sostenibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  5. 5

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  6. 6

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  7. 7 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  8. 8 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  9. 9

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  10. 10 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación visita dos plantas de valorización energética de Reino Unido para el modelo sostenible

Diputación visita dos plantas de valorización energética de Reino Unido para el modelo sostenible