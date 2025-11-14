Diputación refuerza el vuelo con Ámsterdam ante el riesgo de perder frecuencias

El 30 de septiembre de 2024 llegó a Granada el primer vuelo desde Ámsterdam, una conexión internacional que se ha quedado como la única con ... el extranjero que tiene ahora el aeropuerto Federico García Lorca. Fue la Diputación granadina la que negoció este destino, el único que ha resistido después de que el de Londres y el de París despegaran para siempre, y la que intentará retenerlo ante la primera turbulencia.

Cuando el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, abandonó este miércoles la Mesa del Aeropuerto deslizó que en esta reunión se habían conocido datos técnicos de los vuelos del aeropuerto granadino y que Bilbao y Ámsterdam perdían pasajeros y se situaban en una posición complicada. IDEAL ha preguntado a Vueling sobre su vuelo a Bilbao después de comprobar que no se venden billetes directos desde Granada a partir del 18 de enero, pero no ha obetivo respuesta.

Rodríguez apuntó que, dentro de su estrategia de captación de nuevos vuelos también está la de mantener los existentes. «Además de conseguir más destinos luego lo complicado es que no se marchen», expresó el presidente de la Diputación. Por eso, dentro de su hoja de ruta están las promociones en las ciudades en las que Granada tiene vuelo, por ejemplo.

Para el vuelo de Ámsterdam se realizará un rescate económico, de unos 10.000 euros, para que la compañía Transavia no piense en abandonar el aeródromo de Chauchina. «Lo que queremos evitar es que se pierdan vuelos con Ámsterdam en temporada baja porque aunque la operadora ha dicho que apostará por Granada con tres vuelos semanales no lo tenía tan claro con los meses de menos tirón». Francis Rodríguez manifestó que la llegada o mantenicmiento de vuelos pasa ya por el respaldo económico y que ese plan es el que seguirá la institución provincial. Según ha comprobado IDEAL desde mediados de enero hasta marzo, Transavia no pone a disposición billetes entre Ámsterdan y Granada.

Después de numerosas reuniones con las operadoras aéreas, desde la Diputación han llegado a la conclusión de que hay que impulsar económicamente las conexiones con el aeropuerto de Granada ya que no hay aeronaves disponibles y cuesta que las compañías realicen nuevas apuestas. El problema es tan complejo, y tan sencillo, como que las compañías no tienen aviones físicos para volar.

Acción en solitario

Por eso, desde el pasado verano, la Diputación puso en marcha un contrato público para pagar promociones en las compañías aéreas y a cambio, conseguir vuelos para Granada. Después de haber iniciado en solitario esta acción, el presidente provincial granadino asegura que la estrategia no distará de la de antes de su salida de la Mesa del Aeropuerto, este miércoles. El enfado de Rodríguez vino ante «una falta de respeto del presidente de la Diputación de Jaén» y ante la «inutilidad» de una Mesa «a la que solo se presentan datos técnicos que podemos conocer en cualquier momento».

Cuando Rodríguez pidió apoyo económico a la Diputación de Jaén, «no encontró al otro lado ese respaldo», según señaló el presidente provincial granadino. «Nosotros vamos a seguir con nuestros planes que es traer vuelos con acuerdos económicos con las compañías. Es así, y es complicado pero vamos a seguir trabajando», expresó Francis Rodríguez que manifestó que Diputación presupuestará otro millón de euros el año que viene, con opción de ampliarlo, para conseguir vuelos. La idea es que Granada pueda tener más conexiones internacionales con destinos como Milán, Roma o París.

El primero de estos vuelos con acuerdos económicos llegará el 18 de diciembre y será con Nantes. Mientras se negocia otro con Oporto y el de Reino Unido, que se resiste. Con este modelo de financiación también empieza en diciembre la conexión entre Granada y Santander.