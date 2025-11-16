Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diputación refuerza la atención directa a los municipios con más de 14.000 comunicaciones

El informe de actividad recoge que se han atendido más de 1.400 llamadas telefónicas y se ha prestado atención personalizada a más de 70 municipios

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:23

La diputada de Economía y Atención al Alcalde, Ana Molina, ha presentado el balance del área de atención a los Ayuntamientos, un servicio que en ... tan solo dos años ha consolidado un modelo de comunicación directa, transparente y eficaz con los consistorios de la provincia. Desde el año 2023, el área ha gestionado más de 14.000 comunicaciones y notificaciones con los municipios, garantizando el acceso inmediato a información institucional, el acompañamiento técnico y la coordinación entre las distintas áreas provinciales.

