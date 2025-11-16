Diputación refuerza la atención directa a los municipios con más de 14.000 comunicaciones

La diputada de Economía y Atención al Alcalde, Ana Molina, ha presentado el balance del área de atención a los Ayuntamientos, un servicio que en ... tan solo dos años ha consolidado un modelo de comunicación directa, transparente y eficaz con los consistorios de la provincia. Desde el año 2023, el área ha gestionado más de 14.000 comunicaciones y notificaciones con los municipios, garantizando el acceso inmediato a información institucional, el acompañamiento técnico y la coordinación entre las distintas áreas provinciales.

Molina ha destacado que «este servicio ha supuesto un verdadero cambio en la forma de relacionarnos con nuestros ayuntamientos. Hemos pasado de una atención fragmentada a un modelo integral, basado en la cercanía y en la respuesta inmediata, lo que ha fortalecido la confianza institucional y la transparencia».

Además, la diputada ha añadido que «la Diputación de Granada seguirá impulsando esta línea de trabajo, con nuevas herramientas digitales y una atención cada vez más personalizada. El objetivo es que ningún municipio, por pequeño que sea, se sienta solo ante la administración provincial. La atención al alcalde es, en definitiva, atención directa a nuestros vecinos y vecinas».

Informe de actividad

El informe de actividad recoge que, desde septiembre de 2023 hasta octubre de 2025, se han atendido más de 1.400 llamadas telefónicas y se ha prestado atención personalizada a más de 70 municipios, que han encontrado en este servicio un canal ágil para resolver consultas sobre subvenciones, expedientes y tramitaciones administrativas.

Durante 2024 y 2025, el sistema de comunicación alcanzó su plena operatividad con el envío de más de 5.700 notificaciones del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y más de 7.500 mensajes sobre convocatorias de subvenciones.

El balance de estos dos años pone de relieve la eficacia del modelo impulsado por la institución provincial, que ha permitido que los ayuntamientos accedan de forma rápida a información esencial para su gestión diaria.