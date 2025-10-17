Diputación está a punto de cerrar el vuelo con Oporto y busca cerrar otra conexión con Reino Unido

La Diputación sacó en septiembre un concurso público de dos millones de euros para captar vuelos internacionales. Con Londres que había plegado las alas y ... París con fecha de caducidad, solo quedaba Ámsterdam en el horizonte de las conexiones aéreas con el extranjero. Por eso, la institución provincial ideó esta forma de promoción de la provincia en las compañías aéreas, que conllevaba la llegada de nuevas líneas.

La primera en salir fue la conexión con Francia, en concreto con Nantes. Una conexión que se planeó para abril y que finalmente comenzará en diciembre. El objetivo es impulsar la llegada de las aerolíneas para posicionar a la provincia como destino y opción prioritaria en mercados estratégicos. Este plan está centrado en fortalecer la presencia en países de interés para la provincia como Francia, Portugal y Reino Unido.

El siguiente en aterrizar será el vuelo con Oporto. La idea, según cuenta el presidente de Diputación, Francis Rodríguez, es que Sierra Nevada se convierta en la estación de esquí de Portugal. Esta conexión, que quedó desierta y que se negocia con las compañías directamente, está a punto de cerrarse. Al ser un procedimiento negociado todo es más ágil.

También se negociará un avión con Reino Unido, preferiblemente con Londres. «Estamos poniendo todo de nuestra parte. El problema es que no hay aviones. Las compañías en cuanto los consiguen, están dispuestas a ponerlos en marcha», explica Rodríguez. El dinero para captar vuelos se extenderá al presupuesto de 2026 y se espera poder aumentar la partida y seguir con este sistema de captación de conexiones.

Granada quedará conectada por aire con la ciudad francesa de Nantes antes de lo previsto. La Diputación de Granada había estimado para abril el inicio de esta nueva conexión internacional, pero la compañía que operará este vuelo, Volotea, ya ha puesto a la venta los billetes para unir el aeropuerto Federico García Lorca con el de la ciudad de Bretaña mucho antes.

Concretamente, desde el 18 de diciembre ya se pueden comprar estos billetes, que parten ese día con un precio de 27 euros de ida. La compañía ofrecerá dos conexiones semanales desde Granada: los lunes y los jueves. Hay que tener en cuenta que los vuelos en enero se reducen solo a los días 1 y 5, pero a partir de febrero aumentan las frecuencias y ya en marzo se asentarán dos vuelos semanales durante todo el mes.

Gran noticia

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, apuntó que la confirmación de fechas es una «gran noticia», un paso que va a permitir «mejorar la conectividad, impulsar el turismo y, con ello, la economía de la provincia».

Con una oferta de 27 euros para este vuelo inicial, el resto de fechas se puede conseguir un billete de ida desde Granada por entre 36 y 141 euros, dependiendo de la fecha elegida. Los precios de los vuelos de vuelta desde Nantes mantienen las mismas tarifas, por lo que se puede conocer la capital del departamento de Loira Atlántico por menos de 60 euros ida y vuelta con algunas combinaciones.

El contrato entre la Diputación de Granada y Volotea tendrá una duración de tres años consecutivos, correspondientes a tres temporadas, empezará en noviembre de 2025 y terminará en 2028.