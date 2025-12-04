Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto a los consejeros del Gobierno de Cantabria de Fomento y Turismo, Roberto Media y Luis Martínez, junto a Gabriel Schmilovich, director de estrategia de Volotea. Ideal

Diputación promociona Granada en Santander para lanzar el nuevo vuelo

La conexión se estrena este viernes con la llegada del primer avión a tierras granadinas desde el aeropuerto santanderino

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:10

Comenta

El aeropuerto Federico García Lorca recibirá este viernes el primer vuelo de una nueva conexión operada por Volotea con Santander. La ruta cántabra comenzará a ... funcionar el 5 de diciembre y ofertará dos vuelos semanales, los martes y viernes, que, desde este puente de la Constitución, dejarán Santander a una hora y media de trayecto de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  3. 3 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  4. 4

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  5. 5 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  6. 6 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10

    Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación promociona Granada en Santander para lanzar el nuevo vuelo

Diputación promociona Granada en Santander para lanzar el nuevo vuelo