Diputación promociona Granada en Santander para lanzar el nuevo vuelo

El aeropuerto Federico García Lorca recibirá este viernes el primer vuelo de una nueva conexión operada por Volotea con Santander. La ruta cántabra comenzará a ... funcionar el 5 de diciembre y ofertará dos vuelos semanales, los martes y viernes, que, desde este puente de la Constitución, dejarán Santander a una hora y media de trayecto de Granada.

El presidente de la Diputación provincial, Francisco Rodríguez, esta este jueves en Santander, en un acto promocional de Granada, acompañado por los consejeros de Turismo y Fomento del Gobierno de Cantabria, para dar a conocer los detalles del acuerdo en el que se enmarca la llegada de la nueva ruta.

En el año 2022, Granada recibía por primera vez una conexión aérea con Santander como 'regalo' por parte del Gobierno de Cantabria, en el marco de los contratos públicos para potenciar las conexiones del aeropuerto Seve Ballesteros. La conexión, operada entonces por la compañía Air Nostrum, estuvo activa durante las temporadas veraniegas hasta el pasado año 2024, gracias al apoyo institucional del Gobierno de Cantabria. Ahora es la financiación conjunta entre Granada y Cantabria la que la trae de vuelta.

«Estamos siempre buscando opciones que permitan mejorar la conectividad de Granada. Este nuevo vuelo llegará mañana a nuestra provincia y es una gran oportunidad», expresó Francis Rodríguez, presidente de la Diputación.