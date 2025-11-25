Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Examen de la DGT en una imagen de archivo. Ideal

Diputación invertirá 200.000 euros en modernizar los centros examinadores de la DGT

La institución provincial dará una ayuda de 50.000 euros para que Motril, Loja, Guadix y Baza adapten sus aulas

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:12

La Diputación de Granada invertirá 200.000 euros en modernizar los centros examinadores de la DGT que tendrán que digitalizarse si no quieren desaparecer. En ... la provincia granadina Motril, Loja, Guadix y Baza tienen centros desplazados para que los ciudadanos puedan examinarse de las pruebas teóricas del carné de conducir.

