Diputación invertirá 200.000 euros en modernizar los centros examinadores de la DGT

La Diputación de Granada invertirá 200.000 euros en modernizar los centros examinadores de la DGT que tendrán que digitalizarse si no quieren desaparecer. En ... la provincia granadina Motril, Loja, Guadix y Baza tienen centros desplazados para que los ciudadanos puedan examinarse de las pruebas teóricas del carné de conducir.

Las nuevas características que deben reunir estos centros examinadores desplazados supone un gasto para los ayuntamientos, que son los responsables de habilitar un espacio, con unos ordenadores que solo pueden tener ese uso y unas peculiaridades concretas de conexión.

Desde el PP de Granada advirtieron que esto ponía en riesgo la continuidad de estos espacios ya que son una carga económica para los consistorios. De hecho, el Congreso debate este martes una propuesta del Partido Popular para que la Dirección General de Tráfico financie los datos de los ayuntamientos para la digitalización y mantenimiento de estas instalaciones.

La Diputación de Granada se ha adelantado a estos futuros inconvenientes y ha aprobado en su presupuesto de 2026 una partida de 200.000 euros para sufragar los gastos de modernización de estos espacios para realizar los exámenes de conducir.

El ex diputado Nicolás Navarro (que ha dejado su cargo en Diputación para ser viceconsejero de Sanidad) gestionó la creación de esta partida, que pasó ayer por el pleno provincial. Se trata de una subvención a estos ayuntamientos para que puedan adquirir el nuevo material. Las ayudas irán destinadas a los ayuntamientos de Motril, Loja, Guadix y Baza y serán de aproximadamente 50.000 euros. «No vamos a permitir que estos centros cierren y pese a no ser competencia de la Diputación vamos a sufragar estos gastos», manifestó Francis Rodríguez, presidente del ente provincial granadino.

Los nuevos requisitos establecidos por la Dirección General de Tráfico en materia de conectividad, equipamiento informático o climatización de las aulas están siendo trasladados a los ayuntamientos «sin ningún tipo de financiación», se quejaron desde el Partido Popular de Granada.

Digitalización

Desde el Ayuntamiento de Loja ya indicaron que contarán con nuevas aulas adaptadas a la digitalización que busca la Dirección General de Tráfico para la realización de los exámenes de conducir. El Ayuntamiento trabaja junto con la Diputación de Granada y otros municipios de la provincia para contar con la inversión necesaria que le permita mantener este servicio en el municipio.

Desde la Subdelgación del Gobierno de Granada indicaron que hace unos meses se está preparando la digitalización de las aulas de examen en los municipios de toda España en los que se realizan exámenes fuera de la Jefatura Provincial de Tráfico.

«En la provincia de Granada están a punto de firmarse los convenios con Motril, Baza, Loja y Guadix. La DGT corre con los gastos que supone desplazar funcionarios, etc. y los municipios aportan el local preparado para la realización de los exámenes. Ese es el modelo que se ha seguido desde que existen estos centros desplazados y el que esperamos poder continuar, ahora en aulas digitalizadas», expresaron desde la Subdelegación.