Diputación impulsa la transformación digital de los municipios de la provincia de Granada

Durante los años 2024 y 2025, la institución provincial ha desarrollado un ambicioso conjunto de actuaciones orientadas a fortalecer la Transformación Digital de los municipios, ... impulsando un modelo de administración más eficiente, conectada y cercana a la ciudadanía.

Este esfuerzo se ha articulado en tres grandes áreas estratégicas, que son la dotación de equipamiento e infraestructuras tecnológicas, la capacitación digital de la población y la puesta en marcha de nuevos servicios digitales, configurando un ecosistema tecnológico que refuerza la cohesión territorial y reduce la brecha digital entre entornos urbanos y rurales.

Infraestructuras sólidas para un territorio digitalmente conectado

La Diputación de Granada ha desarrollado una potente estrategia de dotación de equipamiento, infraestructuras y asistencia técnica, con una inversión que supera los 6 millones de euros entre 2024 y 2025.

Uno de los proyectos más importantes es la potenciación del Cloud Provincial, con una inversión de 1.500.000 euros, que permite a los municipios acceder a servicios digitales avanzados sin necesidad de disponer de servidores propios ni afrontar costosos contratos de mantenimiento. Gracias a la economía de escala, los ayuntamientos pueden gestionar sus servicios municipales con mayor eficiencia y seguridad.

El sostenimiento de la red provincial de comunicaciones, dotado con 950.000 euros anuales, garantiza una infraestructura de conectividad de alto rendimiento que interconecta los municipios y sedes de la Diputación. Esta red provincial refuerza la interoperabilidad y la seguridad, asegurando que la administración electrónica llegue a todos los rincones de la provincia con garantías.

En paralelo, la Diputación ha lanzado una línea de ayudas de 1,2 millones de euros dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes para financiar la instalación de sistemas de videovigilancia y equipamientos de ciberseguridad, reforzando así la seguridad ciudadana y la confianza en los entornos digitales municipales.

El Kit Digital de la Administración Local, con una inversión de 1.400.000 euros, ha supuesto un paso decisivo para dotar a los ayuntamientos del equipamiento informático y software necesarios para fomentar el trabajo colaborativo, la movilidad y el teletrabajo del personal municipal.

A todo ello se suma la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad para las entidades locales, que proporciona apoyo especializado para mejorar la protección de las redes y usuarios municipales, un aspecto clave en el actual escenario digital.

Capacitación digital

El compromiso de la Diputación con la digitalización no se limita a la infraestructura. La capacitación digital es otro de los pilares estratégicos de esta transformación. Con una inversión de 2.250.000 euros, financiada con fondos del Plan de Resiliencia NextGeneration, se están desarrollando programas formativos destinados a combatir la despoblación rural y mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables como pueden ser mujeres, personas mayores, desempleados y jóvenes.

Estas actuaciones, alineadas con el Plan Nacional de Competencias Digitales, fomentan el aprendizaje en habilidades tecnológicas, la gestión administrativa electrónica y el uso responsable de la ciberseguridad.

Asimismo, la institución provincial destina 1.400.000 euros anuales al sostenimiento de los nodos Vuela, espacios digitales distribuidos por los municipios donde los ciudadanos pueden acceder gratuitamente a recursos tecnológicos, recibir asesoramiento y mejorar sus competencias digitales, incluyendo la formación en telemedicina e inteligencia artificial.

Nuevos servicios digitales

La tercera gran línea de acción se centra en la puesta en marcha de nuevos servicios digitales que modernizan la gestión pública y fortalecen la relación entre la ciudadanía y las instituciones.

Entre las principales iniciativas, destaca la actualización de los sistemas de población y territorio municipales, con una inversión de 1.450.000 euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este proyecto permitirá disponer de padrones municipales más actualizados y de un padrón de viviendas que facilite la planificación territorial y urbana.

Del mismo modo, la Diputación continúa promoviendo soluciones que garanticen el cumplimiento de la normativa de administración electrónica mediante las plataformas ADEL y CEP@L, que facilitan la tramitación digital de expedientes y acercan la administración al ciudadano.

En el ámbito turístico, avanza la segunda fase del proyecto Granada Destino Turístico Inteligente, que impulsa un modelo turístico digital y competitivo. Esta iniciativa apuesta por la innovación, la accesibilidad y la transición verde, consolidando a Granada como un destino de calidad y vanguardia.

Finalmente, se han desarrollado nuevos servicios digitales de comunicación institucional, como la nueva web corporativa, la aplicación del Boletín Oficial de la Provincia Digital y una plataforma de consultas y concertación municipal, que refuerzan la gobernanza compartida entre municipios y Diputación.