Diputación entrega las viviendas del residencial de VPO de la Chana

Justo tres años después de la colocación de la primera piedra del residencial Abril de la Chana llegan los primeros vecinos al bloque. Con las ... obras terminadas prácticamente desde el verano, el papeleo final se ha extendido hasta finales de noviembre. La Diputación está entregando ya las llaves de estos pisos a los propietarios que estaban deseando poder entrar en sus viviendas y empezar a disfrutar de estos inmuebles que reservaron, algunos, en 2022.

Después de obtener el visto bueno y la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Granada, la Diputación ha comenzado estos días a formalizar las escrituras en el notario, según explica el diputado responsable de Obras y de Visogsa, José Ramón Jiménez. Un trámite que se va realizando poco a poco, unos quince pisos cada día. En cuanto los vecinos ya habiten en el residencial Abril, miembros del gobierno provincial y responsables, por tanto, de la empresa Visogsa, visitarán el edificio para conocer las sensaciones de estos nuevos propietarios.

El nuevo edificio se encuentra en la zona de expansión de la Chana, algo que lo hizo atractivo desde que comenzó su construcción. Se trata de una promoción moderna que se ha vendido fácilmente debido a la alta demanda de vivienda protegida en Granada capital. La última vivienda la anunció Visogsa en sus redes sociales hace cinco meses y se vendió por 208.754 euros más IVA.

Hasta cuatro dormitorios

El residencial Abril cuenta con 153 viviendas distribuidas en siete portales, 155 plazas de aparcamiento y 138 trasteros. El edificio tiene una superficie útil total de viviendas de 11.575,37 metros cuadrados, 4.175,80 metros cuadrados de garaje y 798,79 metros cuadrados de trasteros, ocupando una parcela de 2.029,68 metros cuadrados en planta baja. La superficie construida total asciende a 21.347,72 metros cuadrados. Este proyecto, cuya ejecución comenzó con una inversión en el solar de más de 3 millones de euros en 2015, tiene «altas calidades» y una piscina comunitaria en la zona central e interior del edificio.

Las viviendas cumplen el código técnico de la construcción, dispondrán de instalación de ventilación y sistema de energías renovables y almacenamiento de ACS para cubrir gran parte de la demanda del edificio, con una calificación energética B, para consumo de energía no renovable y emisiones de dióxido de carbono.

Las calidades en el interior de vivienda, traen guarnecido y enlucido en paredes y techos, con pasta de yeso y acabado con pintura plástica lisa.Techo continuo con placas de escayola lisa, y acabado con pintura plástica lisa. En baños, aseos, alicatado con azulejo de liso. Techo continuo con placas de escayola lisa.

Garajes y trasteros

La mayoría de las viviendas del residencial Abril cuentan con tres dormitorios, baño y aseo, además de una terraza con acceso desde el salón o la cocina, y algunas tienen uno, dos o cuatro dormitorios (entre los 70 y 90 metros cuadrados). Además, todos los pisos tienen plaza de garaje y la mayoría con trastero y en función de las características, las viviendas han costado entre 155.000 y los 244.000 euros, según el tamaño.

Visogsa construirá ahora 69 VPO en Granada capital en un solar de Camino de Ronda. La parcela donde se levantará este nuevo grupo de viviendas fue adjudicada por la Consejería de Fomento a esta empresa, mediante el sistema de permuta de suelo por vivienda, y será la que se encargue de poner en marcha las obras en 2026.