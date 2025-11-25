Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los primeros vecinos ya han llegado al residencial Abril, en La Chana. Pepe Marín

Diputación entrega las viviendas del residencial de VPO de la Chana

Comienzan a llegar los propietarios de estos 153 pisos con piscina que han costado entre 155.000 y 244.000 euros

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:52

Comenta

Justo tres años después de la colocación de la primera piedra del residencial Abril de la Chana llegan los primeros vecinos al bloque. Con las ... obras terminadas prácticamente desde el verano, el papeleo final se ha extendido hasta finales de noviembre. La Diputación está entregando ya las llaves de estos pisos a los propietarios que estaban deseando poder entrar en sus viviendas y empezar a disfrutar de estos inmuebles que reservaron, algunos, en 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  3. 3 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  4. 4 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  5. 5 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero
  6. 6 Un accidente con varios heridos, entre ellos menores, dificulta el tránsito en la GR-30 a la altura de Ogíjares
  7. 7 Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura
  8. 8 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10 La Aemet señala el día en el que volverán las lluvias y la nieve a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación entrega las viviendas del residencial de VPO de la Chana

Diputación entrega las viviendas del residencial de VPO de la Chana