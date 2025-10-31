Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Diputación destinará 360.000 euros para decorar los municipios en riesgo de despoblación en Navidad

La nueva convocatoria, que aumenta en 60.000 euros el presupuesto del pasado año, beneficiará a 102 municipios con menos de 2.000 habitantes

Ideal

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:27

Comenta

La diputada de Reto Demográfico, María Vera, ha presentado una nueva línea de ayudas dotada con 360.000 euros destinada a apoyar a los municipios ... de menor tamaño de la provincia en la iluminación y decoración navideña de sus calles, plazas y edificios públicos. Esta convocatoria beneficiará a 102 municipios con población inferior a 2.000 habitantes que hayan experimentado en los últimos diez años una variación poblacional inferior al 1%, así como a aquellos con menos de 1.000 habitantes, ampliando tanto el presupuesto, con 60.000 euros más, como el número de pueblos beneficiados respecto al año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  6. 6

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  7. 7 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  10. 10

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación destinará 360.000 euros para decorar los municipios en riesgo de despoblación en Navidad

Diputación destinará 360.000 euros para decorar los municipios en riesgo de despoblación en Navidad