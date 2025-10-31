Diputación destinará 360.000 euros para decorar los municipios en riesgo de despoblación en Navidad

La diputada de Reto Demográfico, María Vera, ha presentado una nueva línea de ayudas dotada con 360.000 euros destinada a apoyar a los municipios ... de menor tamaño de la provincia en la iluminación y decoración navideña de sus calles, plazas y edificios públicos. Esta convocatoria beneficiará a 102 municipios con población inferior a 2.000 habitantes que hayan experimentado en los últimos diez años una variación poblacional inferior al 1%, así como a aquellos con menos de 1.000 habitantes, ampliando tanto el presupuesto, con 60.000 euros más, como el número de pueblos beneficiados respecto al año anterior.

Vera ha destacado que «esta convocatoria demuestra el compromiso de la Diputación con nuestros pueblos más pequeños, con su identidad y con su futuro. No se trata solo de luces y adornos, sino de generar ilusión, encuentro y vida en las calles durante unas fechas muy especiales».

Además, la diputada ha subrayado que «la despoblación es uno de los grandes retos de nuestra provincia y la respuesta debe ser integral, cuidando los espacios simbólicos y emocionales que hacen que la gente quiera quedarse o regresar. La Navidad es un momento de reencuentro y queremos que quienes vuelven a sus pueblos por estas fechas encuentren lugares vivos, acogedores y llenos de vida».

Sobre las ayudas

El programa tiene como finalidad revitalizar la vida social y económica de los pequeños municipios durante una de las épocas más destacadas del año, contribuyendo al arraigo poblacional, a la dinamización del comercio local y a la puesta en valor del patrimonio cultural. Cada ayuntamiento podrá recibir una cuantía máxima de 3.529,40 euros para financiar actuaciones que incluyan la adquisición o alquiler de elementos de iluminación y decoración festiva, el embellecimiento de carrozas y la compra de vestimentas para las actividades y celebraciones navideñas.

Estas ayudas permitirán sufragar proyectos tan diversos como la instalación de luces ornamentales, la decoración de fachadas y edificios municipales, la renovación de carrozas de la Cabalgata de Reyes o la adquisición de trajes tradicionales y disfraces para las festividades.