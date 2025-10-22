Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación Estará situada al lado de Telecomunicaciones y el criterio de acceso premiará a los que vengan de pueblos de Granada más alejados de la capital

Laura Ubago Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:14 | Actualizado 11:08h.

La Diputación de Granada creará la primera residencia pública provincial. Estará situada en la calle Periodista Aquilino Morcillo, junto a Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación y la facultad de Bellas Artes. Tendrá capacidad para 130 estudiantes de la UGR, que contarán con habitación individual, baño y un pequeño office con nevera y microondas.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha presentado el proyecto junto al rector de la Universidad, Pedro Mercado. Ambos mostraron su gran satisfacción ante este proyecto pionero.

El criterio de admisión de los estudiantes dará más puntos al que viva en un pueblo alejado de la capital. Tendrá que llevar años empadronado en este municipio y tener una renta familiar. El precio final de la habitación rondará los 300 euros y oscilará dependiendo de las bonificaciones que logre ese joven. Además se tendrá en cuenta el buen expediente académico.

El presidente provincial explicó que se trata de un solar de Visogsa, que será quien se encargue de la redacción del proyecto con 90.000 euros de presupuesto de 2026 y que luego invertirá unos 10 millones de euros en construir el inmueble. El coste del alquiler de las habitaciones irá destinado a pagar los gastos de mantenimiento del edificio y los servicios.