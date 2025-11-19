Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia del equipo de Diputación con los agentes sociales que han participado en la presentación de los presupuestos. Pepe Marín

La Diputación continúa con la compra de patrimonio para revitalizar las comarcas

Los presupuestos de 2026, de 418 millones de euros, reservan una partida para la creación de la Casa de Colón en Santa Fe y la adquisición de un castillo en Orce

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

Una foto de familia en una sala del hotel Luna sirvió para dar sentido al planteamiento que ha hecho la Diputación para sus objetivos en ... 2026. El presidente provincial, Francis Rodríguez, presentó ayer «los presupuestos de las personas», unas cuentas que cubrirán proyectos que tienen como fin revitalizar la provincia. En esta imagen participaron representantes de colectivos sociales que recibirán el impulso de la Diputación. Son asociaciones y entidades que reman por Granada y que contarán con fondos de esos presupuestos a los que no han querido llamar «históricos» ni otras palabras que resalten puramente las cifras.

