La Diputación continúa con la compra de patrimonio para revitalizar las comarcas

Una foto de familia en una sala del hotel Luna sirvió para dar sentido al planteamiento que ha hecho la Diputación para sus objetivos en ... 2026. El presidente provincial, Francis Rodríguez, presentó ayer «los presupuestos de las personas», unas cuentas que cubrirán proyectos que tienen como fin revitalizar la provincia. En esta imagen participaron representantes de colectivos sociales que recibirán el impulso de la Diputación. Son asociaciones y entidades que reman por Granada y que contarán con fondos de esos presupuestos a los que no han querido llamar «históricos» ni otras palabras que resalten puramente las cifras.

Aunque cifras hay en este planteamiento económico del próximo año. Para 2026, la Diputación tendrá un presupuesto de 418 millones de euros, que son 42,5 más que este 2025 que se acaba. De ahí saldrán proyectos tangibles en forma de obras y de corte más social basado en dos patas que son ya un eje característico de este gobierno provincial: la batalla contra la despoblación y la generación de vida en las comarcas con la adquisición y revitalización del patrimonio. También hay, claro está, inversiones en obras como la del antiguo instituto de Ogíjares (3,3 millones), Luis Bueno Crespo, que será una incubadora de empresas tecnológicas o la senda litoral (2,7 millones) que arrancará su trazado con el fin de vincular la Costa Tropical a pie.

Entre los impulsos a las comarcas para que no haya esa fuga de vecinos está la rehabilitación del albergue de la Ragua (1,5 millones) y medidas puramente de despoblación que van desde aportar el cheque bebé de mil euros a más vecinos o no dejar morir a los pequeños negocios rurales que no tienen un relevo generacional.

Durante este mandato, Francis Rodríguez se marcó la meta de adquirir patrimonio en todas las comarcas para acercar la Diputación a todos los puntos de la provincia, algo que ya está en marcha con la adquisición del Convento de la Concepción en Guadix, donde se creará el museo de la Semana Santa y la Casa Dengra en Baza, para que sea sede administrativa social y cultural en la zona. Además con la compra de inmuebles, la institución se plantea el impulsar el turismo mediante la creación de grandes espacios culturales como el Castillo de La Calahorra, que compró Diputación en el pasado mes de julio para que la fortaleza pasase a ser patrimonio de todos los granadinos.

La próxima compra será en las próximas semanas, antes de que acabe el año, y tiene la misión de convertir el Banco de España (por 9,2 millones de euros), situado en Granada capital, en un gran espacio cultural y en sede del servicio tributario provincial.

Las cuentas de 2026 contienen una partida específica para la nueva delegación de Gestión de Bienes Culturales y más de tres millones de euros destinados a nuevas adquisiciones, intervenciones y actuaciones de recuperación. De esta partida, se invertirán 1,9 millones en adquirir patrimonio nuevo y más de un millón en rehabilitar el existente y en la organización de actos culturales en espacios como el castillo de La Calahorra. De hecho, en la fortaleza será sede del Festival Internacional de Música y Danza y para lo que se han reservado 350.000 euros en 2026.

Dentro de la compra de patrimonio se esperan dos novedades para 2026. Una de ellas es la adquisición de una casa señoral, privada, próxima a la plaza central de Santa Fe para convertirla en 'La casa de Cristóbal Colón'. Será un nuevo museo para recoger el legado de este municipio histórico del Área Metropolitana. Este proyecto se enmarca en la estrategia de la Diputación para abrir nuevos atractivos culturales y turísticos, recuperar inmuebles, ponerlos en valor y generar oportunidades de desarrollo para los municipios.

Castillo de Orce

Además, entre los planes de Diputación también está hacerse con el castillo de Orce o Alcazaba de las Siete Torres, una fortaleza de origen medieval, en el centro de la población, que también es ahora de propiedad privada.

Esta línea se completa con la puesta en marcha de la Ruta de Fortalezas y Castillos, concebida como una herramienta de desarrollo rural y promoción turística.

Dentro de los presupuestos para 2026, la Diputación mantendrá, el apoyo a Fermasa e impulsará la actividad itinerante por los municipios de la provincia del Parque de las Ciencias, a la que destinará más de medio millón de euros. Como novedad, el presupuesto para el año que viene incluye una partida de 385.000 euros para el Palacio de Congresos con la que se sellará una nueva alianza de trabajo para generar nuevas sinergias.

Rodríguez señaló que todas estas actuaciones se sostienen sobre un hecho fundamental. «Por primera vez en décadas, la Diputación presenta un presupuesto con deuda cero, un logro que nos permite crecer sin hipotecar el futuro y que consolida un modelo de gestión responsable, estable y orientado a los servicios públicos y la creación de empleo», a través de diferentes delegaciones y alianzas con el tejido empresarial y asociativo de la provincia. «En 2026, destinaremos cada euro a las políticas que transforman la vida de la gente; por eso este será, más que nunca, el presupuesto de las personas», manifestó el presidente.

Más bomberos

La seguridad y las emergencias experimentan también un refuerzo notable. La plantilla de bomberos, que ha pasado de 97 efectivos en 2023 a 143 en 2025, volverá a crecer el próximo año con nuevas convocatorias, así como la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, que amplía su presupuesto duplicando los recursos públicos en los dos últimos años y pasando de 6,15 millones de euros a 11,8 millones de euros en este próximo ejercicio. Como novedad, se pondrá en marcha el nuevo Servicio Provincial de Protección Civil, complementando el Centro de Coordinación de Emergencias activado este año, con una partida de más de 700.000 euros.

En el área Turismo, el Patronato Provincial continuará ampliando recursos para fortalecer la promoción y mejorar la proyección de Granada dentro y fuera de España. La estrategia de co-marketing, que ha permitido abrir nuevas conexiones aéreas con Nantes y Santander seguirá desarrollándose con el objetivo de mejorar la conectividad aérea provincial durante el próximo año.