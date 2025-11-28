Diputación construirá 300 VPO repartidas por Granada durante 2026

De estar «en la UCI» a estar totalmente «resucitada». Así sienten desde el gobierno provincial que Visogsa, la empresa provincial de vivienda, ha vuelto a ... la vida cuando la daban por muerta. Al llegar el equipo de Francis Rodríguez a la Diputación se encontraron este ente «casi al borde de la quiebra» con viviendas sin vender, alquileres sin cobrar y alguna que otra deuda. En ese momento se pusieron manos a la obra para reactivar esta empresa capaz de promover viviendas de protección oficial cuando más falta hacen.

Según cuenta el diputado responsable de Visogsa, José Ramón Jiménez, durante 2026 se empezarán a construir unas 300 viviendas, a través de esta empresa, repartidas por diferentes puntos de la provincia. Sobre todo concentradas en el Área Metropolitana: municipios que crecen y necesitan viviendas a precios más ventajosos que las libres.

Entre estos nuevos pisos habrá promociones nuevas y otras viviendas que surgirán de rematar edificios en estructura que la crisis del ladrillo dejó colgados en el Cinturón.

En esa búsqueda de suelos para construir viviendas, la institución provincial se topó con estos bloques sin paredes ni ventanas que se presentaban como una opción más rápida para poder sacar VPO al mercado.

Por eso, tras un par de operaciones inmobiliarias, Diputación transformará dos estructuras de viviendas inacabadas en pisos de protección oficial. Este será solo el principio, ya que la búsqueda de oportunidades así continúa por todo el Cinturón granadino.

La empresa provincial comenzó su última gran promoción de viviendas protegidas en 2022 en la Chana y está entregando ahora estos 153 pisos.

Visogsa ha comprado ya dos bloques sin terminar para sacar de ellos 86 VPO. Uno de estos edificios incompletos está en Churriana de la Vega y el otro, en Las Gabias. Ambos son edificios que llevan parados 17 años. Desde 2008 nadie se había lanzado a terminar estas casas sin puertas. La crisis dejó estos proyectos en esa fase intermedia y hasta ahora no se habían relanzado para concluirse.

Además de la escasez de viviendas que reina en el Área Metropolitana las dos nuevas promociones tienen una característica muy atractiva: están situadas muy cerca de la ampliación del metro, que conectará Armilla y Las Gabias.

Cerca del metro

El bloque churrianero está a poco más de cinco minutos a pie de la futura parada Churriana de la Vega y el de Las Gabias, tiene las vías del metro en la misma puerta. Esto hace que los pisos se revaloricen incluso sin estar terminados. La empresa de Diputación comenzará la obra de los dos edificios del Área Metropolitana durante 2026. En Las Gabias ya está comprada la estructura «y solo se necesita la licencia para poder empezar la obra», expresa el diputado. En Churriana, las casas también arrancarán durante este año y además se ha firmado ya un preacuerdo para adquisir el solar aledaño.

Según cuenta Jiménez, también se construirán promociones en Pulianas, Cúllar Vega –casas adosadas– y Almuñécar, donde se realizarán 60 pisos dedicados al alquiler para jóvenes y para el que se ha firmado ya un crédito de 11,8 millones. Con la licencia en la mano, las obras podrán empezar después de Navidad.

El plato fuerte será la construcción de 69 viviendas en Automovilismo, en el Camino de Ronda de Granada capital, promovidas por AVRA y construidas por la empresa de la Diputación.

Residencia provincial

Además Visogsa se encargará de construir la primera residencia de estudiantes provincial. Ahora se licitará la redacción del proyecto por 90.000 euros. Se trata de un solar junto a las facultades de Bellas Artes y de Informática. Luego, Diputación invertirá unos 10 millones de euros en construir el inmueble. El coste del alquiler de las habitaciones irá destinado a pagar los gastos de mantenimiento del edificio y los servicios.