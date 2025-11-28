Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estructura de Churriana de la Vega que Visogsa terminará para construir pisos. Pepe Marín

Diputación construirá 300 VPO repartidas por Granada durante 2026

La mayoría de estos pisos se construirán en el Área Metropolitana donde se recuperarán, además, estructuras de edificios que se quedaron colgadas

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:21

De estar «en la UCI» a estar totalmente «resucitada». Así sienten desde el gobierno provincial que Visogsa, la empresa provincial de vivienda, ha vuelto a ... la vida cuando la daban por muerta. Al llegar el equipo de Francis Rodríguez a la Diputación se encontraron este ente «casi al borde de la quiebra» con viviendas sin vender, alquileres sin cobrar y alguna que otra deuda. En ese momento se pusieron manos a la obra para reactivar esta empresa capaz de promover viviendas de protección oficial cuando más falta hacen.

