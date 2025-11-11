Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diputación celebra la I edición de las Distinciones 'Sabor Granada

'Los reconocimientos a Frutas Los Cursos, La Cantina de Diego, San Sebastián S.C.A., Conde de Benalúa de las Villas, y FAECA, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, se entregan en el marco del I Congreso Nacional de Gastronomía impulsado por la institución provincial

Ideal

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:20

Comenta

La primera edición de las Distinciones 'Sabor Granada' reunió anoche en la Fundación CajaGranada a productores, profesionales de la hostelería y representantes del sector agroalimentario. ... Una cita organizada por la Diputación de Granada para premiar la excelencia, la innovación y la vinculación con la provincia a través de su marca 'Sabor Granada' a Frutas Los Cursos, La Cantina de Diego, San Sebastián S.C.A., Conde de Benalúa de las Villas, y FAECA, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, por su destacada contribución al sector gastronómico, en el marco del I Congreso Nacional de Gastronomía, impulsado por la institución provincial.

