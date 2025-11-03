Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diputación aprueba 8,7 millones para el Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas

Este PIDE beneficiará a 57 municipios, cuyos ayuntamientos destinarán otros 5,8 millones de euros a proyectos nuevos o de mantenimiento, lo que suma 14,5 millones de euros

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:19

La Diputación de Granada ha dado luz verde, en un pleno extraordinario celebrado este lunes, una modificación presupuestaria por importe de 5,7 millones de ... euros, que, sumados a los 3 millones de euros aprobados ya en el mes de junio, conforman el nuevo Plan Provincial de Inversiones en Instalaciones Deportivas (PIDE), que será el más alto de la historia de la institución. Beneficiará a 57 municipios de la provincia, cuyos ayuntamientos destinarán otros 5,8 millones de euros a mejorar sus infraestructuras deportivas, lo que asciende a 14,5 millones de euros de presupuesto.

