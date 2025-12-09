Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Eric Escobedo, diputado de Deportes. Ideal

Diputación aprueba cerca de 200.000 euros en ayudas para apoyar la organización de 194 eventos deportivos

Cada actividad ha recibido 1.000 euros, atendiendo a la diversidad de iniciativas desarrolladas en las distintas localidades

Ideal

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:16

Comenta

La portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Granada, María Vera, junto al diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha anunciado ... que la institución provincial ha dado luz verde en su Junta de Gobierno a la concesión de ayudas por un importe cercano a los 200.000 euros destinadas a apoyar la celebración de 194 eventos deportivos realizados en 104 municipios de la provincia. Cada actividad ha recibido una aportación de 1.000 euros, atendiendo a la diversidad de iniciativas desarrolladas en las distintas localidades. En algunas localidades, como Otura, Albuñán o Castril, se han llevado a cabo hasta tres eventos deportivos subvencionados gracias a esta convocatoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  3. 3 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  4. 4

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  5. 5 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  8. 8

    El 091 busca las guitarras robadas de 091
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación aprueba cerca de 200.000 euros en ayudas para apoyar la organización de 194 eventos deportivos

Diputación aprueba cerca de 200.000 euros en ayudas para apoyar la organización de 194 eventos deportivos