Diputación aprueba cerca de 200.000 euros en ayudas para apoyar la organización de 194 eventos deportivos

La portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Granada, María Vera, junto al diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha anunciado ... que la institución provincial ha dado luz verde en su Junta de Gobierno a la concesión de ayudas por un importe cercano a los 200.000 euros destinadas a apoyar la celebración de 194 eventos deportivos realizados en 104 municipios de la provincia. Cada actividad ha recibido una aportación de 1.000 euros, atendiendo a la diversidad de iniciativas desarrolladas en las distintas localidades. En algunas localidades, como Otura, Albuñán o Castril, se han llevado a cabo hasta tres eventos deportivos subvencionados gracias a esta convocatoria.

Vera ha resaltado que esta convocatoria «refuerza la apuesta del Equipo de Gobierno provincial por la igualdad de oportunidades y por garantizar que todos los municipios, desde los más grandes a los más pequeños, puedan ofrecer actividades deportivas de calidad». La portavoz ha añadido que estas ayudas «ponen en valor el deporte como una herramienta de promoción turística, económica y social, que genera movimiento y dinamiza la vida en los pueblos de Granada».

Por su parte, el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha destacado que estas aportaciones «demuestran el compromiso firme de la Diputación con los municipios y con el deporte de base, que es donde realmente se fomenta la participación, la convivencia y los valores que queremos promover en nuestra provincia. La institución continuará apostando por impulsar actividades deportivas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la cohesión social».

Además, Escobedo ha subrayado que «muchas localidades, especialmente las más pequeñas, no podrían organizar eventos de este tipo sin el apoyo de la Diputación. Por eso, seguiremos trabajando para que el deporte llegue a cada rincón, independientemente de los recursos o del tamaño del municipio».

Los municipios beneficiarios han sido Alamedilla, Albolote, Albuñán, Aldeire, Alfacar, Algarinejo, Alhama de Granada, Alhendín, Almuñécar, Atarfe, Baza, Beas de Granada, Beas de Guadix, Benalúa, Benamaurel, Bérchules, Bubión, Cádiar, Cájar, Caniles, Cáñar, Capileira, Carataunas, Castril, Cenes de la Vega, Chimeneas, Churriana de la Vega, Cijuela, Cogollos Vega, Colomera, Cuevas del Campo, Cúllar, Darro, Diezma, Dílar, Domingo Pérez, Dúdar, Dúrcal, El Valle, Escúzar, Ferreira, Fonelas, Freila, Fuente Vaqueros, Las Gabias, Gobernador, Gójar, Gor, Gorafe, Guadahortuna, Guadix, Gualchos, Güéjar Sierra, Güevéjar, Huéneja, Huéscar, Huétor Santillán, Huétor Tájar, Íllora, Iznalloz, Játar, Jerez del Marquesado, Jun, La Malahá, La Peza, Lanjarón, Lanteira, Lecrín, Lújar, Maracena, Moclín, Molvízar, Montejícar, Moraleda de Zafayona, Motril, Nevada, Nívar, Ogíjares, Órgiva, Padul, Pampaneira, Pedro Martínez, Peligros, Polopos, Pórtugos, Puebla de Don Fadrique, Salar, Santa Fe, Soportújar, La Taha, Torre Cardela, Trevélez, Turón, Ugíjar, Valderrubio, Valle del Zalabí, Válor, Vegas del Genil, Vélez de Benaudalla, Ventas de Huelma, Otura, Villanueva Mesía, Zagra y La Zubia.